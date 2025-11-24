$42.270.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поступки хуже, чем Гитлеру перед Второй мировой: американский сенатор-демократ раскритиковал план мира для Украины

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Американский сенатор Уорнер назвал 28-пунктный план перемирия между Украиной и Россией, предложенный администрацией Дональда Трампа, «исторически плохой сделкой». Он считает, что план означает «полную капитуляцию Украины» и может вдохновить Китай на агрессию против Тайваня.

Поступки хуже, чем Гитлеру перед Второй мировой: американский сенатор-демократ раскритиковал план мира для Украины
Фото: АР

Сенатор-демократ Марк Уорнер резко раскритиковал план перемирия из 28 пунктов между Украиной и Россией, предложенный администрацией Дональда Трампа, назвав его «исторически плохой сделкой», которая может сравниться с уступкой Невилла Чемберлена Гитлеру накануне Второй мировой войны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

В воскресном эфире программы Fox News Sunday сенатор Марк Уорнер заявил, что план перемирия, продвигаемый командой Дональда Трампа, фактически означает «полную капитуляцию Украины» и может иметь далеко идущие геополитические последствия. Он предостерег, что принятие документа может вдохновить лидера Китая Си Цзиньпина на новые агрессивные действия в отношении Тайваня.

Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters24.11.25, 08:19 • 5100 просмотров

Сенатор подчеркнул, что способ формирования плана вызывает серьезные сомнения.

Очевидно, что этот план, по крайней мере изначально, был изложен как просто российский вклад без участия Украины 

– заявил Уорнер. 

Он добавил, что США не могут соглашаться на мир, который «вознаграждает Владимира Путина».

Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824.11.25, 07:08 • 15352 просмотра

По данным Politico, предложение предусматривает передачу Донбасса России и ограничение численности украинских сил обороны – шаги, которые, по мнению Уорнера, ставят под риск не только государственность Украины, но и политическое выживание Владимира Зеленского.

План уже вызвал споры внутри Республиканской партии. Ряд известных «ястребов» – Линдси Грэм, Митч Макконнелл и Роджер Уикер – призвали администрацию Трампа пересмотреть документ.

Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть соглашение о мире в Украине - сенатор Грэм24.11.25, 03:30 • 3180 просмотров

Те, кто думает, что давление на жертву и умиротворение агрессора принесет мир, обманывают себя 

– подчеркнул Макконнелл. 

В то же время сенатор Эрик Шмитт встал на сторону Трампа, заявив в эфире Fox: «Я думаю, что президент Трамп подходит к этому как реалист… украинцы проигрывают уже давно».

Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением24.11.25, 02:17 • 16858 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
