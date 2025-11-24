Поступки хуже, чем Гитлеру перед Второй мировой: американский сенатор-демократ раскритиковал план мира для Украины
Киев • УНН
Американский сенатор Уорнер назвал 28-пунктный план перемирия между Украиной и Россией, предложенный администрацией Дональда Трампа, «исторически плохой сделкой». Он считает, что план означает «полную капитуляцию Украины» и может вдохновить Китай на агрессию против Тайваня.
Сенатор-демократ Марк Уорнер резко раскритиковал план перемирия из 28 пунктов между Украиной и Россией, предложенный администрацией Дональда Трампа, назвав его «исторически плохой сделкой», которая может сравниться с уступкой Невилла Чемберлена Гитлеру накануне Второй мировой войны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Подробности
В воскресном эфире программы Fox News Sunday сенатор Марк Уорнер заявил, что план перемирия, продвигаемый командой Дональда Трампа, фактически означает «полную капитуляцию Украины» и может иметь далеко идущие геополитические последствия. Он предостерег, что принятие документа может вдохновить лидера Китая Си Цзиньпина на новые агрессивные действия в отношении Тайваня.
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters24.11.25, 08:19 • 5100 просмотров
Сенатор подчеркнул, что способ формирования плана вызывает серьезные сомнения.
Очевидно, что этот план, по крайней мере изначально, был изложен как просто российский вклад без участия Украины
Он добавил, что США не могут соглашаться на мир, который «вознаграждает Владимира Путина».
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824.11.25, 07:08 • 15352 просмотра
По данным Politico, предложение предусматривает передачу Донбасса России и ограничение численности украинских сил обороны – шаги, которые, по мнению Уорнера, ставят под риск не только государственность Украины, но и политическое выживание Владимира Зеленского.
План уже вызвал споры внутри Республиканской партии. Ряд известных «ястребов» – Линдси Грэм, Митч Макконнелл и Роджер Уикер – призвали администрацию Трампа пересмотреть документ.
Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть соглашение о мире в Украине - сенатор Грэм24.11.25, 03:30 • 3180 просмотров
Те, кто думает, что давление на жертву и умиротворение агрессора принесет мир, обманывают себя
В то же время сенатор Эрик Шмитт встал на сторону Трампа, заявив в эфире Fox: «Я думаю, что президент Трамп подходит к этому как реалист… украинцы проигрывают уже давно».
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением24.11.25, 02:17 • 16858 просмотров