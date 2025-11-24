Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters

Соединенные Штаты и Украина намерены продолжить работу над планом прекращения войны рф против Украины в понедельник, договорившись об изменениях в предыдущем предложении, которое многие считали слишком выгодным для москвы, а Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В совместном заявлении стороны заявили, что после переговоров в Женеве в воскресенье они разработали "усовершенствованные мирные рамки", хотя не предоставили конкретных деталей.

Белый дом отдельно заявил, что украинская делегация сообщила им, что они "отражают их национальные интересы" и "соответствуют их основным стратегическим требованиям", хотя Киев не сделал собственного заявления.

Неясно, как обновленный план решит ряд вопросов, в частности, как гарантировать безопасность Украины от постоянных угроз со стороны россии. Соединенные Штаты и Украина заявили, что продолжат "интенсивную работу" до дедлайна в четверг, 27 ноября, хотя государственный секретарь США Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию во время переговоров, возвращался в Вашингтон поздно в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп продолжал давить на Украину, чтобы она достигла соглашения. В воскресенье он заявил, что Украина проявила "нулевую благодарность" за усилия Америки по войне, что побудило украинских чиновников подчеркнуть свою благодарность за поддержку Трампа.

Ранее Трамп установил дедлайн в четверг для Президента Украины Владимира Зеленского относительно принятия мирного плана, но Рубио заявил в воскресенье, что этот срок может быть неопределенным.

По данным источников, знакомых с этим вопросом, Зеленский может посетить Соединенные Штаты уже на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом самые чувствительные аспекты плана - говорится в публикации.

Первоначальное предложение из 28 пунктов, выдвинутое Соединенными Штатами на прошлой неделе, призывало Украину уступить территорию, принять ограничения в отношении своих военных сил и отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО, пишет издание.

Первоначальный план стал неожиданностью для американских чиновников в администрации, и два источника сообщили, что "он был разработан на октябрьской встрече в Майами с участием специального посланника Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и Кирилла Дмитриева, российского посланника, который находится под санкциями США".

Американские законодатели-демократы раскритиковали его, назвав по сути российским списком пожеланий, но Рубио настаивал на том, что Вашингтон разработал план с участием обеих сторон войны.

Европейские союзники заявили, что не участвовали в разработке первоначального плана, и в воскресенье опубликовали контрпредложение, которое смягчит некоторые предложенные территориальные уступки и будет включать гарантии безопасности по образцу НАТО со стороны Соединенных Штатов для Украины в случае нападения на нее.

