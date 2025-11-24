$42.270.11
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 1658 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 5108 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 9900 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 16862 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 25437 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 29488 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 34123 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26513 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22598 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19909 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рабочая версия мирного плана Трампа уже отличается от ранее опубликованного документа - New York Times23 ноября, 22:54 • 5506 просмотра
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 11823 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 9948 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto02:09 • 12370 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 15006 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 1650 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 44944 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 121804 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 85705 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 90413 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Франция
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 32959 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 43664 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 45622 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 121804 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 64123 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
Железный купол

Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters

Киев • УНН

 • 5158 просмотра

США и Украина договорились об изменениях в предыдущем мирном предложении, которое многие считали выгодным для москвы. Президент Зеленский может посетить США на этой неделе для обсуждения деталей с Дональдом Трампом.

Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters

Соединенные Штаты и Украина намерены продолжить работу над планом прекращения войны рф против Украины в понедельник, договорившись об изменениях в предыдущем предложении, которое многие считали слишком выгодным для москвы, а Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В совместном заявлении стороны заявили, что после переговоров в Женеве в воскресенье они разработали "усовершенствованные мирные рамки", хотя не предоставили конкретных деталей.

Белый дом отдельно заявил, что украинская делегация сообщила им, что они "отражают их национальные интересы" и "соответствуют их основным стратегическим требованиям", хотя Киев не сделал собственного заявления.

Неясно, как обновленный план решит ряд вопросов, в частности, как гарантировать безопасность Украины от постоянных угроз со стороны россии. Соединенные Штаты и Украина заявили, что продолжат "интенсивную работу" до дедлайна в четверг, 27 ноября, хотя государственный секретарь США Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию во время переговоров, возвращался в Вашингтон поздно в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп продолжал давить на Украину, чтобы она достигла соглашения. В воскресенье он заявил, что Украина проявила "нулевую благодарность" за усилия Америки по войне, что побудило украинских чиновников подчеркнуть свою благодарность за поддержку Трампа.

Ранее Трамп установил дедлайн в четверг для Президента Украины Владимира Зеленского относительно принятия мирного плана, но Рубио заявил в воскресенье, что этот срок может быть неопределенным.

По данным источников, знакомых с этим вопросом, Зеленский может посетить Соединенные Штаты уже на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом самые чувствительные аспекты плана

- говорится в публикации.

Первоначальное предложение из 28 пунктов, выдвинутое Соединенными Штатами на прошлой неделе, призывало Украину уступить территорию, принять ограничения в отношении своих военных сил и отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО, пишет издание. 

Первоначальный план стал неожиданностью для американских чиновников в администрации, и два источника сообщили, что "он был разработан на октябрьской встрече в Майами с участием специального посланника Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и Кирилла Дмитриева, российского посланника, который находится под санкциями США".

Американские законодатели-демократы раскритиковали его, назвав по сути российским списком пожеланий, но Рубио настаивал на том, что Вашингтон разработал план с участием обеих сторон войны.

Европейские союзники заявили, что не участвовали в разработке первоначального плана, и в воскресенье опубликовали контрпредложение, которое смягчит некоторые предложенные территориальные уступки и будет включать гарантии безопасности по образцу НАТО со стороны Соединенных Штатов для Украины в случае нападения на нее.

Европейские СМИ обнародовали полный текст контрпредложения к мирному плану США по Украине - Reuters23.11.25, 20:27 • 10611 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Марко Рубио
Женева
Белый дом
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина