Европейские СМИ обнародовали полный текст контрпредложения к мирному плану США по Украине - Reuters

Европейские СМИ распространили полный текст отредактированного мирного соглашения, которое лидеры Великобритании, Франции и Германии предлагают в качестве альтернативы американскому плану урегулирования войны между Украиной и Россией. Документ стран E3 базируется на американском плане, но содержит ряд существенных уточнений, изменений и исключений в каждом разделе.

Европейские медиа распространили полный текст отредактированного мирного соглашения, которое лидеры Великобритании, Франции и Германии предлагают как альтернативу американскому плану урегулирования войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Речь идет о европейском контрпредложении к проекту из 28 пунктов, подготовленному Соединенными Штатами. Как сообщает Reuters, документ стран E3 базируется на американском плане, но содержит ряд существенных уточнений, изменений и исключений в каждом разделе.

Европейские правительства предлагают альтернативные подходы к вопросам безопасности, территориальных условий и ограничений украинских Вооруженных сил, подчеркивая необходимость учета украинских интересов и гарантий будущей безопасности.

Текст соглашения, предложенный европейскими странами:

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Между Россией, Украиной и НАТО будет достигнуто полное и безоговорочное соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут разрешены.

(Пункт 3 плана США удален. В проекте этого плана, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится: "Ожидается, что Россия не вторгнется на территорию своих соседей, а НАТО не будет расширяться дальше").

4. После подписания мирного соглашения состоится диалог между Россией и НАТО для решения всех проблем безопасности и создания условий для деэскалации, которые обеспечат глобальную безопасность, расширят возможности для взаимодействия и будущих экономических возможностей.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности

6. Численность украинских вооруженных сил будет ограничена до 800 000 в мирное время

7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО

8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием в Украине в мирное время

9. Истребители НАТО будут размещены в Польше

10. Гарантия США, отражающая статью 5

a. США получат компенсацию за гарантию безопасности

b. Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии

c. Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к мощному скоординированному военному ответу, все глобальные санкции будут возобновлены, а любое признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный привилегированный доступ к европейскому рынку, пока это оценивается.

12. Надежный пакет глобальной реконструкции для Украины, включающий, но не ограничивающийся:

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и инициативы в сфере искусственного интеллекта

b. Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, которая включает ее трубопроводы и газохранилища.

c. Совместные усилия по реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов

г. Развитие инфраструктуры

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для обеспечения финансирования с целью ускорения этих усилий.

13. Россия должна постепенно реинтегрироваться в мировую экономику

a. Ослабление санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае.

b. Соединенные Штаты заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для содействия взаимному развитию в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельных элементов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

c. Россия будет приглашена обратно в G8

14. Украина будет полностью восстановлена и финансово компенсирована, в частности через российские суверенные активы, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.

15. С участием США, Украины, России и европейцев будет создана совместная рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.

16. Россия законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины

17. Соединенные Штаты и Россия договорились продлить договоры о нераспространении и контроле ядерного оружия, включая Соглашение о справедливом старте.

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством

19. Запорожская атомная электростанция будет перезапущена под надзором МАГАТЭ, а выработанная электроэнергия будет распределена справедливо в соотношении 50 на 50 между Россией и Украиной.

20. Украина примет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языковых меньшинств.

21. Территории

Украина обязуется не возвращать свою оккупированную суверенную территорию военным путем. Переговоры по обмену территориями начнутся от линии соприкосновения.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей, как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободном перемещении зерновых партий через Черное море.

24. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет:

a. Все пленные и оставшиеся тела будут обменяны по принципу "все на всех".

b. Все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены

c. Будет внедрена программа воссоединения семей

d. Будут приняты меры для решения проблемы страданий жертв конфликта

25. Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.

26. Будут приняты меры для решения проблемы страданий жертв конфликта.

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством президента Дональда Дж. Трампа. 

28. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня немедленно вступит в силу после того, как обе стороны отступят к согласованным пунктам для начала выполнения соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под надзором США.

Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса23.11.25, 19:04 • 13089 просмотров

Степан Гафтко

