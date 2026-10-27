"Морально неспроможний" – впливовий республіканець розкритикував Трампа за поступки путіну

Колишній лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл різко розкритикував президента Дональда Трампа за його політику щодо росії та спроби домовитися з володимиром путіним. На думку сенатора, поступки кремлю та обмеження допомоги Україні не завершать війну, а лише посилять позиції москви. Про це він написав у колонці для The Wall Street Journal, пише УНН.

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Макконнелл обурився словами Трампа про те, що росія нібито "поводиться цілком нормально щодо України". Президент США зробив таку заяву у відповідь на зауваження про порушення москвою оголошеного енергетичного перемир'я.

Республіканець назвав ці слова "фактично неправильними, стратегічно наївними та морально неспроможними". Він наголосив, що пом'якшення санкцій лише заохочуватиме путіна до подальшої агресії.

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Сенатор заявив, що погрози припинити військову та розвідувальну допомогу Україні можуть дозволити росії досягти нових успіхів на фронті.

Це не послабить волю України до самооборони, але може дозволити путіну досягти прогресу на полі бою, який досі був недосяжним – попередив він.

Окремо Макконнелл розкритикував домовленість Трампа з путіним щодо постачання до США сотень тисяч тонн російського дизельного пального. За його словами, така угода навряд чи суттєво знизить ціни на американських заправках.

Політик також наголосив, що перемога росії створить значно серйозніші загрози для економіки та національної безпеки США, ніж тимчасово високі ціни на пальне.

Макконнелл нагадав про російські кібератаки на американські установи, підтримку Ірану та співпрацю путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. На його переконання, посилення російського впливу в Європі безпосередньо зашкодить інтересам Вашингтона.

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