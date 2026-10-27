"Морально несостоятелен" — влиятельный республиканец раскритиковал Трампа за уступки Путину

Бывший лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл резко раскритиковал президента Дональда Трампа за его политику в отношении России и попытки договориться с Владимиром Путиным. По мнению сенатора, уступки Кремлю и ограничение помощи Украине не завершат войну, а лишь усилят позиции Москвы. Об этом он написал в колонке для The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Макконнелл возмутился словами Трампа о том, что Россия якобы «ведёт себя вполне нормально в отношении Украины». Президент США сделал такое заявление в ответ на замечание о нарушении Москвой объявленного энергетического перемирия.

Республиканец назвал эти слова «фактически неправильными, стратегически наивными и морально несостоятельными». Он подчеркнул, что смягчение санкций лишь будет поощрять Путина к дальнейшей агрессии.

Макконнелл предупредил об опасности уступок Кремлю

Сенатор заявил, что угрозы прекратить военную и разведывательную помощь Украине могут позволить России добиться новых успехов на фронте.

Это не ослабит волю Украины к самообороне, но может позволить Путину добиться прогресса на поле боя, который до сих пор был недостижим – предупредил он.

Отдельно Макконнелл раскритиковал договорённость Трампа с Путиным о поставках в США сотен тысяч тонн российского дизельного топлива. По его словам, такая сделка вряд ли существенно снизит цены на американских автозаправках.

Политик также подчеркнул, что победа России создаст значительно более серьёзные угрозы для экономики и национальной безопасности США, чем временно высокие цены на топливо.

Макконнелл напомнил о российских кибератаках на американские учреждения, поддержке Ирана и сотрудничестве Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. По его убеждению, усиление российского влияния в Европе напрямую нанесёт ущерб интересам Вашингтона.

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