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Вэнс обвинил диктаторов в росте цен на бензин и спровоцировал неудобные сравнения с Трампом

Киев • УНН

 • 4420 просмотра

Джей Ди Вэнс связал подорожание бензина с действиями диктаторов. Критики напомнили о войне США с Ираном и провели параллели с Трампом.

Вэнс обвинил диктаторов в росте цен на бензин и спровоцировал неудобные сравнения с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Монтане заявил, что цены на бензин растут из-за действий диктаторов. Однако его слова вызвали волну критики, поскольку оппоненты сразу провели параллели с президентом Дональдом Трампом на фоне войны США против Ирана и подорожания топлива. Об этом сообщает Clash Report, пишет УНН.

Детали

Вэнс упомянул события 2022 года, когда после полномасштабного вторжения России в Украину мировые цены на энергоносители резко выросли.

Помните 2022 год, когда Россия вторглась в Украину и цены на бензин резко взлетели? Цены растут каждый раз, когда какой-нибудь мелочный диктатор устраивает истерику

– заявил вице-президент США.

Слова Вэнса обернули против самого Трампа

Критики американской администрации обратили внимание на то, что слова Вэнса прозвучали на фоне войны США против Ирана, которая также влияет на ситуацию на энергетических рынках.

Трамп заявил, что США «владеют» Гренландией и Венесуэлой26.10.26, 00:45 • 11440 просмотров

Они провели параллель между высказыванием вице-президента и действиями самого Трампа, фактически использовав его аргумент против действующего президента США.

Ситуация приобрела особое политическое значение накануне промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Высокие цены на топливо остаются чувствительным вопросом для американских избирателей.

В то же время сам Вэнс во время выступления не упоминал Трампа в контексте своего заявления о диктаторах. Сравнение с американским президентом провели именно критики администрации.

Демократы планируют расследование дизельной сделки Трампа — Axios26.10.26, 22:39 • 1178 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Монтана
Джей Ди Вэнс
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран