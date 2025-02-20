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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124196 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 12:52 • 117603 перегляди

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Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР

Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР

Київ • УНН

 • 26251 перегляди

Кеш Пател затверджений директором ФБР з мінімальною перевагою в Сенаті 51-49. Призначення відбулося на тлі масштабних змін у бюро після повернення Трампа в Білий дім.

Сенат США затвердив Кешу Пателя на посаді директора Федерального бюро розслідувань. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

Деталі

Кеш Пател давній прихильник президента Дональда Трампа відкрито підтримував ідею радикальної реформи ФБР, відображаючи риторику сучасного лідера Америки щодо "політизації" агентства під час розслідування подій 6 січня 2021 року.

Голосування завершилося мінімальною перевагою – 51 на 49. Призначення Пателя підтримали всі республіканці, за винятком сенаторок Лізи Мурковскі (Аляска) та Сьюзан Коллінз (Мен), які висловили сумніви щодо його незалежності. Водночас, навіть сенатор Мітч Макконнелл, який раніше дистанціювався від деяких кандидатур Трампа, підтримав Пателя. Демократи одностайно проголосували проти.

Затвердження Пателя відбулося на тлі масштабних змін у ФБР після повернення Трампа в Білий дім. У бюро вже відбулися кадрові чистки, зокрема звільнено керівника вашингтонського офісу, який очолював розслідування заворушень у Капітолії, а також кількох високопоставлених посадовців ФБР по всій країні.

Раніше Пател працював у першій адміністрації Трампа, де був федеральним прокурором та громадським захисником. У першу каденцію Трампа його кандидатура на посаду директора ФБР не знайшла підтримки, зокрема через опозицію тодішнього генпрокурора Вільяма Барра, який ставив під сумнів його кваліфікацію.

Нагадаємо

Кеш Пател минулого року отримав 25 тис. доларів від російської кінокомпанії Global Tree Pictures, яка поширює прокремлівські наративи.

Кандидат Трампа на посаду голови ФБР отримав гроші від російського режисера з кремлівськими зв'язками - WP08.02.25, 10:48 • 32168 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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