Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР

Сенат США затвердив Кешу Пателя на посаді директора Федерального бюро розслідувань. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

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Кеш Пател давній прихильник президента Дональда Трампа відкрито підтримував ідею радикальної реформи ФБР, відображаючи риторику сучасного лідера Америки щодо "політизації" агентства під час розслідування подій 6 січня 2021 року.

Голосування завершилося мінімальною перевагою – 51 на 49. Призначення Пателя підтримали всі республіканці, за винятком сенаторок Лізи Мурковскі (Аляска) та Сьюзан Коллінз (Мен), які висловили сумніви щодо його незалежності. Водночас, навіть сенатор Мітч Макконнелл, який раніше дистанціювався від деяких кандидатур Трампа, підтримав Пателя. Демократи одностайно проголосували проти.

Затвердження Пателя відбулося на тлі масштабних змін у ФБР після повернення Трампа в Білий дім. У бюро вже відбулися кадрові чистки, зокрема звільнено керівника вашингтонського офісу, який очолював розслідування заворушень у Капітолії, а також кількох високопоставлених посадовців ФБР по всій країні.

Раніше Пател працював у першій адміністрації Трампа, де був федеральним прокурором та громадським захисником. У першу каденцію Трампа його кандидатура на посаду директора ФБР не знайшла підтримки, зокрема через опозицію тодішнього генпрокурора Вільяма Барра, який ставив під сумнів його кваліфікацію.

Нагадаємо

Кеш Пател минулого року отримав 25 тис. доларів від російської кінокомпанії Global Tree Pictures, яка поширює прокремлівські наративи.

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