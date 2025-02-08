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Кандидат Трампа на посаду голови ФБР отримав гроші від російського режисера з кремлівськими зв'язками - WP

Київ • УНН

 • 32168 перегляди

Кеш Пател, кандидат Трампа на посаду директора ФБР, отримав 25 тис. доларів від Global Tree Pictures за участь у фільмі. Компанія відома поширенням прокремлівських наративів.

Кеш Пател, якого президент США Дональд Трамп пропонує призначити на посаду голови ФБР, минулого року отримав 25 тис. доларів від російської кінокомпанії Global Tree Pictures, яка поширює прокремлівські наративи. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Кеш Пател, кандидат на посаду директора ФБР, минулого року отримав 25 тис. доларів від компанії Global Tree Pictures, якою керує режисер Ігор Лопатонок, чиї попередні проекти включають проросійську кампанію впливу, яка отримувала гроші з фонду, створеного президентом росії володимиром путіним.

Виплата Пателу надійшла за те, що він брав участь у створеному документальному фільмі, у якому він та інші члени першої адміністрації Трампа зображені як жертви змови, яка "знищила життя тих, хто підтримував Дональда Трампа в спробі усунути демократично обраного президента з посади".

Серія з шести частин під назвою "Усі люди президента: Змова проти Трампа" вийшла в ефір у листопаді в онлайн-мережі. В одному епізоді Пател пообіцяв "закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей "глибинної держави".

Прессекретар сенатора Чака Грасслі, очільника юридичного комітету Сенату США заявив, що "у межах процесу висунення Пател виконав усі вимоги щодо розкриття фінансової інформації. Управління урядової етики та Міністерство юстиції розглянули та схвалили його фінансову інформацію. Будь-яку спробу викликати занепокоєння щодо розкриття фінансової інформації Патела слід відкинути як очевидну наклепницьку кампанію".

Нагадаємо

Дональд Трамп має намір призначити Кеша Пателя новим директором ФБР після своєї інавгурації. Пател працюватиме під керівництвом Пем Бонді, яку планують зробити генеральним прокурором.

Павло Башинський

Павло Башинський

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