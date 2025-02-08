Кандидат Трампа на должность главы ФБР получил деньги от российского режиссера со связями с кремлем - WP
Киев • УНН
Кэш Пател, кандидат Трампа на должность директора ФБР, получил 25 тыс. долларов от Global Tree Pictures за участие в фильме. Компания известна распространением прокремлевских нарративов.
Кэш Пател, которого президент США Дональд Трамп предлагает назначить на должность главы ФБР, в прошлом году получил 25 тыс. долларов от российской кинокомпании Global Tree Pictures, которая распространяет прокремлевские нарративы. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Кэш Пател, кандидат на должность директора ФБР, в прошлом году получил 25 тыс. долларов от компании Global Tree Pictures, которой руководит режиссер Игорь Лопатонок, чьи предыдущие проекты включают пророссийскую кампанию влияния, которая получала деньги из фонда, созданного президентом России Владимиром Путиным.
Выплата Пателу поступила за то, что он участвовал в созданном документальном фильме, в котором он и другие члены первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора, который «уничтожил жизни тех, кто поддерживал Дональда Трампа в попытке отстранить демократически избранного президента от должности».
Серия из шести частей под названием «Все люди президента: Заговор против Трампа» вышла в эфир в ноябре в онлайн-сети. В одном эпизоде Пател пообещал «закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей „глубинного государства“.
Пресс-секретарь сенатора Чака Грассли, главы юридического комитета Сената США заявил, что «в рамках процесса выдвижения Пател выполнил все требования по раскрытию финансовой информации. Управление правительственной этики и Министерство юстиции рассмотрели и одобрили его финансовую информацию. Любую попытку вызвать беспокойство относительно раскрытия финансовой информации Патела следует отвергнуть как очевидную клеветническую кампанию».
Напомним,
Дональд Трамп намерен назначить Кеша Пателя новым директором ФБР после своей инаугурации. Пател будет работать под руководством Пэм Бонди, которую планируют сделать генеральным прокурором.