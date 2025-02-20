Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР
Киев • УНН
Кэш Пател утвержден директором ФБР с минимальным перевесом в Сенате 51-49. Назначение произошло на фоне масштабных изменений в бюро после возвращения Трампа в Белый дом.
Сенат США утвердил Кешу Пателя в должности директора Федерального бюро расследований. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.
Детали
Кэш Пател давний сторонник президента Дональда Трампа открыто поддерживал идею радикальной реформы ФБР, отражая риторику современного лидера Америки относительно "политизации" агентства во время расследования событий 6 января 2021 года.
Голосование завершилось минимальным перевесом - 51 на 49. Назначение Пателя поддержали все республиканцы, за исключением сенаторов Лизы Мурковски (Аляска) и Сьюзан Коллинз (Мэн), которые выразили сомнения относительно его независимости. В то же время, даже сенатор Митч Макконнелл, который ранее дистанцировался от некоторых кандидатур Трампа, поддержал Пателя. Демократы единодушно проголосовали против.
Утверждение Пателя произошло на фоне масштабных изменений в ФБР после возвращения Трампа в Белый дом. В бюро уже произошли кадровые чистки, в частности уволен руководитель вашингтонского офиса, который возглавлял расследование беспорядков в Капитолии, а также несколько высокопоставленных должностных лиц ФБР по всей стране.
Ранее Пател работал в первой администрации Трампа, где был федеральным прокурором и общественным защитником. В первую каденцию Трампа его кандидатура на должность директора ФБР не нашла поддержки, в частности из-за оппозиции тогдашнего генпрокурора Уильяма Барра, который ставил под сомнение его квалификацию.
Напомним
Кэш Пател в прошлом году получил 25 тыс. долларов от российской кинокомпании Global Tree Pictures, распространяющей прокремлевские нарративы.
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