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Сенат США затвердив Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я попри критику

Сенат США затвердив Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я попри критику

Київ • УНН

 • 24333 перегляди

Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.

Сенат США 13 лютого з мінімальною перевагою затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я та соціальних служб. За його кандидатуру проголосували 52 сенатори, проти - 48. Про це пише ABC News, передає УНН

Єдиним республіканцем, який виступив проти Кеннеді, став сенатор Мітч Макконнелл. А демократи одностайно відхилили кандидатуру Кеннеді.

У своїй заяві, пояснюючи рішення, Макконнелл згадав свій досвід боротьби з хворобою в дитинстві та зазначив, що він "не може допустити перегляду ефективності вже доведених методів лікування".

Містер Кеннеді не зміг довести, що є найкращим кандидатом для керівництва найбільшою медичною установою США

 - заявив Макконнелл.

Затвердження Кеннеді відбулося після кількох місяців суперечок та дебатів. Його минулі висловлювання ставили під сумнів безпеку та ефективність вакцин. Кеннеді гостро критикували за його заяви про шкоду вакцин, зокрема про нібито зв’язок із аутизмом. Проте він висловив підтримку щепленням від поліомієліту та кору, заявивши, що не є "антивакцинатором", а лише виступає "за безпеку".

Попри це, його слова переконали частину республіканців підтримати кандидатуру.

За Кеннеді активно агітували Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Лідер демократів Чак Шумер закликав колег не підтримувати Кеннеді, заявивши, що голос за Кеннеді — це голос за те, щоб зробити Америку менш здоровою.

Юрист-еколог без досвіду роботи в медицині чи управлінні охороною здоров’я, Кеннеді тепер очолить масштабну систему відомств, які надають медичне страхування мільйонам американців, регулюють харчову промисловість і реагують на глобальні загрози здоров’ю.

Також очікується, що Дональд Трамп підпише указ про створення комісії "Зробимо Америку здоровою знову".

Під час передвиборчої кампанії Кеннеді, відомий як представник найвідомішої демократичної династії США, відмовився від власної незалежної кандидатури на посаду президента та підтримав Трампа.

Після перемоги Трамп висунув його на посаду міністра та пообіцяв надати "повну свободу дій" у сфері охорони здоров’я.

Нагадаємо

Трамп призначив новим главою Секретної служби співробітника своєї охорони, який чергував під час замаху на нього влітку. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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