Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения несмотря на критику
Киев • УНН
Сенат США с перевесом в 4 голоса утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Юрист-эколог без медицинского опыта возглавит систему здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов относительно вакцинации.
Сенат США 13 февраля с минимальным перевесом утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения и социальных служб. За его кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против - 48. Об этом пишет ABC News, передает УНН.
Единственным республиканцем, который выступил против Кеннеди, стал сенатор Митч Макконнелл. А демократы единодушно отклонили кандидатуру Кеннеди.
В своем заявлении, объясняя решение, Макконнелл вспомнил свой опыт борьбы с болезнью в детстве и отметил, что он "не может допустить пересмотра эффективности уже доказанных методов лечения".
Мистер Кеннеди не смог доказать, что является лучшим кандидатом для руководства крупнейшим медицинским учреждением США
Утверждение Кеннеди произошло после нескольких месяцев споров и дебатов. Его прошлые высказывания ставили под сомнение безопасность и эффективность вакцин. Кеннеди остро критиковали за его заявления о вреде вакцин, в частности о якобы связи с аутизмом. Однако он выразил поддержку прививкам от полиомиелита и кори, заявив, что не является "антивакцинатором", а лишь выступает "за безопасность".
Несмотря на это, его слова убедили часть республиканцев поддержать кандидатуру.
За Кеннеди активно агитировали Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Лидер демократов Чак Шумер призвал коллег не поддерживать Кеннеди, заявив, что голос за Кеннеди - это голос за то, чтобы сделать Америку менее здоровой.
Юрист-эколог без опыта работы в медицине или управлении здравоохранением, Кеннеди теперь возглавит масштабную систему ведомств, которые предоставляют медицинское страхование миллионам американцев, регулируют пищевую промышленность и реагируют на глобальные угрозы здоровью.
Также ожидается, что Дональд Трамп подпишет указ о создании комиссии "Сделаем Америку здоровой снова".
Во время предвыборной кампании Кеннеди, известный как представитель самой известной демократической династии США, отказался от собственной независимой кандидатуры на пост президента и поддержал Трампа.
После победы Трамп выдвинул его на должность министра и пообещал предоставить "полную свободу действий" в сфере здравоохранения.
Напомним
Трамп назначил новым главой Секретной службы сотрудника своей охраны, который дежурил во время покушения на него летом.