Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения несмотря на критику

Сенат США 13 февраля с минимальным перевесом утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения и социальных служб. За его кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против - 48. Об этом пишет ABC News, передает УНН.

Единственным республиканцем, который выступил против Кеннеди, стал сенатор Митч Макконнелл. А демократы единодушно отклонили кандидатуру Кеннеди.

В своем заявлении, объясняя решение, Макконнелл вспомнил свой опыт борьбы с болезнью в детстве и отметил, что он "не может допустить пересмотра эффективности уже доказанных методов лечения".

Мистер Кеннеди не смог доказать, что является лучшим кандидатом для руководства крупнейшим медицинским учреждением США - заявил Макконнелл.

Утверждение Кеннеди произошло после нескольких месяцев споров и дебатов. Его прошлые высказывания ставили под сомнение безопасность и эффективность вакцин. Кеннеди остро критиковали за его заявления о вреде вакцин, в частности о якобы связи с аутизмом. Однако он выразил поддержку прививкам от полиомиелита и кори, заявив, что не является "антивакцинатором", а лишь выступает "за безопасность".

Несмотря на это, его слова убедили часть республиканцев поддержать кандидатуру.

За Кеннеди активно агитировали Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Лидер демократов Чак Шумер призвал коллег не поддерживать Кеннеди, заявив, что голос за Кеннеди - это голос за то, чтобы сделать Америку менее здоровой.

Юрист-эколог без опыта работы в медицине или управлении здравоохранением, Кеннеди теперь возглавит масштабную систему ведомств, которые предоставляют медицинское страхование миллионам американцев, регулируют пищевую промышленность и реагируют на глобальные угрозы здоровью.

Также ожидается, что Дональд Трамп подпишет указ о создании комиссии "Сделаем Америку здоровой снова".

Во время предвыборной кампании Кеннеди, известный как представитель самой известной демократической династии США, отказался от собственной независимой кандидатуры на пост президента и поддержал Трампа.

После победы Трамп выдвинул его на должность министра и пообещал предоставить "полную свободу действий" в сфере здравоохранения.

Напомним

Трамп назначил новым главой Секретной службы сотрудника своей охраны, который дежурил во время покушения на него летом.