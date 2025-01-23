Трамп призначив свого охоронця новим директором Секретної служби США

Новообраний президент СЩА оголосив, що новим директором Секретної служби стане Шон Карран, один з агентів, які захистили його життя під час замаху в липні минулого року.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Президент США Дональд Трамп призначив новим главою Секретної служби співробітника своєї охорони, який чергував під час замаху на нього влітку.

Шон Керран є "великим патріотом", який захищав сім'ю Трампа в останні роки, заявив вчора президент США. Керран працює в Секретній службі з 2001 року, а також був частиною його команди безпеки під час першого терміну перебування на посаді.

Шон зарекомендував себе як блискучий лідер, здатний керувати й очолювати плани оперативної безпеки для деяких із найскладніших спеціальних заходів із забезпечення безпеки в історії нашої країни та світу - заявив Трамп.

Нагадаємо

Замах на Дональда Трампа було скоєно 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Дональд Трамп заявив, що замах на нього став можливим через брак координації між правоохоронцями.

У вересні 2024 року у Флориді сталася стрілянина поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп. Екс-президент не був ціллю нападу і не постраждав, двоє людей відкрили вогонь один по одному.

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