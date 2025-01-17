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Трамп призначив Сталлоне, Гібсона та Войта посланцями у Голлівуді

Київ • УНН

 • 105099 перегляди

Дональд Трамп призначив Сільвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта спеціальними посланцями у Голлівуді. Їхнє завдання - повернути колишню славу кіноіндустрії та зробити її "більшою та сильнішою".

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив Сільвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта, своїми спеціальними посланцями у Голлівуді. Про це він оголосив на сторінці у своїй соцмережі Truth Social. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

Для мене велика честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона та Сільвестра Сталлоне спеціальними послами у чудовому, але дуже неспокійному місці, Голлівуді, штат Каліфорнія

- написав він.

За словами Трампа, мета його посланців - повернути Голлівуд, який за останні чотири роки "втратив багато клієнтів через закордонні країни", і зробити його "більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли".

Трамп зазначив, що тріо буде його "очима та вухами", він дослухатиметься до їхніх пропозицій.

Видання зауважує, що Сталлоне називав Трампа "другим Джорджем Вашингтоном", Гібсон підтримав його на виборах 2024 року, водночас критикуючи віцепрезидента Камалу Гарріс. Давній прихильник політики, Войт, одного разу взагалі оголосив Трампа "найкращим президентом з часів Авраама Лінкольна".

Нагадаємо

Ілон Маск очолить новий Департамент ефективності уряду (DOGE) та отримає офіс у комплексі Білого дому. Проект спрямований на скорочення державних витрат в адміністрації Трампа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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