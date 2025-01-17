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Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

Киев  •  УНН

 • 5335 просмотра

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Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными посланниками в Голливуде. Их задача - вернуть былую славу киноиндустрии и сделать ее "больше и сильнее".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта, своими специальными посланниками в Голливуде. Об этом он объявил на странице в своей соцсети Truth Social. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в замечательном, но очень неспокойном месте, Голливуде, штат Калифорния

- написал он.

По словам Трампа, цель его посланцев - вернуть Голливуд, который за последние четыре года "потерял много клиентов из-за зарубежных стран", и сделать его "больше, лучше и сильнее, чем когда-либо".

Трамп отметил, что трио будет его "глазами и ушами", он будет прислушиваться к их предложениям.

Издание отмечает, что Сталлоне называл Трампа "вторым Джорджем Вашингтоном", Гибсон поддержал его на выборах 2024 года, одновременно критикуя вице-президента Камалу Харрис. Давний сторонник политики, Уайт, однажды вообще объявил Трампа "лучшим президентом со времен Авраама Линкольна".

Напомним

Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE) и получит офис в комплексе Белого дома. Проект направлен на сокращение государственных расходов в администрации Трампа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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