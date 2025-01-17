Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде
Киев • УНН
Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными посланниками в Голливуде. Их задача - вернуть былую славу киноиндустрии и сделать ее "больше и сильнее".
Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта, своими специальными посланниками в Голливуде. Об этом он объявил на странице в своей соцсети Truth Social. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.
Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в замечательном, но очень неспокойном месте, Голливуде, штат Калифорния
По словам Трампа, цель его посланцев - вернуть Голливуд, который за последние четыре года "потерял много клиентов из-за зарубежных стран", и сделать его "больше, лучше и сильнее, чем когда-либо".
Трамп отметил, что трио будет его "глазами и ушами", он будет прислушиваться к их предложениям.
Издание отмечает, что Сталлоне называл Трампа "вторым Джорджем Вашингтоном", Гибсон поддержал его на выборах 2024 года, одновременно критикуя вице-президента Камалу Харрис. Давний сторонник политики, Уайт, однажды вообще объявил Трампа "лучшим президентом со времен Авраама Линкольна".
Напомним
Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE) и получит офис в комплексе Белого дома. Проект направлен на сокращение государственных расходов в администрации Трампа.