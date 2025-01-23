Трамп назначил своего телохранителя новым директором Секретной службы США
Киев • УНН
Шон Керран, который защитил Трампа во время покушения в июле, возглавит Секретную службу США. Керран работает в службе с 2001 года и был частью команды безопасности Трампа во время его первого президентского срока.
Новоизбранный президент СЩА объявил, что новым директором Секретной службы станет Шон Карран, один из агентов, которые защитили его жизнь во время покушения в июле прошлого года.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Президент США Дональд Трамп назначил новым главой Секретной службы сотрудника своей охраны, который дежурил во время покушения на него летом.
Шон Керран является "большим патриотом", который защищал семью Трампа в последние годы, заявил вчера президент США. Керран работает в Секретной службе с 2001 года, а также был частью его команды безопасности во время первого срока пребывания в должности.
Шон зарекомендовал себя как блестящий лидер, способный руководить и возглавлять планы оперативной безопасности для некоторых из самых сложных специальных мероприятий по обеспечению безопасности в истории нашей страны и мира
Напомним,
Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Дональд Трамп заявил, что покушение на него стало возможным из-за недостаточной координации между правоохранителями.
В сентябре 2024 года во Флориде произошла стрельба вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп. Экс-президент не был целью нападения и не пострадал, два человека открыли огонь друг по другу.
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