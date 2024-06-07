Нетаньягу виступить у Конгресі США 24 липня: розповість "правду" про війну в Газі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня, щоб "розповісти правду" про війну Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Гази на тлі напружених відносин з президентом Джо Байденом.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що "розповість правду" про війну проти ХАМАС у секторі Газа під час виступу перед Конгресом США 24 липня під час свого візиту до Вашингтона. Про це пише Reuters із посиланням на лідерів республіканців, передає УНН.
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Як йдеться в заяві спікера Палати представників Майка Джонсона і лідера сенатської меншості Мітча Макконнелла, Нетаньягу виступить на спільному засіданні Палати представників і Сенату.
"Я дуже радий, що мені випала честь представляти Ізраїль в обох палатах Конгресу і донести правду про нашу справедливу війну проти тих, хто прагне нас знищити, до представників американського народу і всього світу", - заявив Нетаньягу.
Візит Нетаньягу відбувається на тлі напружених стосунків між ним і президентом США Джо Байденом, який підтримував ізраїльську кампанію в Газі, але останнім часом критичніше ставиться до її тактики і відмовляється від постачання деякого озброєння.
Незрозуміло, чи зустрінеться Нетаньягу з Байденом під час свого візиту до США.
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Підтримка Байденом Ізраїлю стала політичною проблемою для президента напередодні листопадових виборів. Деякі демократи і виборці обурюються з приводу загибелі тисяч мирних жителів у Газі.
Республіканці також критикують Байдена за його позицію щодо війни, кажучи, що він робить недостатньо, щоб допомогти Ізраїлю.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер в окремій заяві повідомив, що він приєднався до запрошення Нетаньягу.
"У мене є явні і глибокі розбіжності з прем'єр-міністром, які я висловлював як приватно, так і публічно, і буду продовжувати це робити. Але оскільки відносини Америки з Ізраїлем непорушні і виходять за рамки однієї людини або прем'єр-міністра, я приєднався до прохання про його виступ", - сказав Шумер.
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