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Нетаньягу виступить у Конгресі США 24 липня: розповість "правду" про війну в Газі

Нетаньягу виступить у Конгресі США 24 липня: розповість "правду" про війну в Газі

Київ • УНН

 • 21247 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня, щоб "розповісти правду" про війну Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Гази на тлі напружених відносин з президентом Джо Байденом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що "розповість правду" про війну проти ХАМАС у секторі Газа під час виступу перед Конгресом США 24 липня під час свого візиту до Вашингтона. Про це пише Reuters із посиланням на лідерів республіканців, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в заяві спікера Палати представників Майка Джонсона і лідера сенатської меншості Мітча Макконнелла, Нетаньягу виступить на спільному засіданні Палати представників і Сенату.

"Я дуже радий, що мені випала честь представляти Ізраїль в обох палатах Конгресу і донести правду про нашу справедливу війну проти тих, хто прагне нас знищити, до представників американського народу і всього світу", - заявив Нетаньягу.

Візит Нетаньягу відбувається на тлі напружених стосунків між ним і президентом США Джо Байденом, який підтримував ізраїльську кампанію в Газі, але останнім часом критичніше ставиться до її тактики і відмовляється від постачання деякого озброєння.

Незрозуміло, чи зустрінеться Нетаньягу з Байденом під час свого візиту до США.

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Доповнення

Підтримка Байденом Ізраїлю стала політичною проблемою для президента напередодні листопадових виборів. Деякі демократи і виборці обурюються з приводу загибелі тисяч мирних жителів у Газі.

Республіканці також критикують Байдена за його позицію щодо війни, кажучи, що він робить недостатньо, щоб допомогти Ізраїлю.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер в окремій заяві повідомив, що він приєднався до запрошення Нетаньягу.

"У мене є явні і глибокі розбіжності з прем'єр-міністром, які я висловлював як приватно, так і публічно, і буду продовжувати це робити. Але оскільки відносини Америки з Ізраїлем непорушні і виходять за рамки однієї людини або прем'єр-міністра, я приєднався до прохання про його виступ", - сказав Шумер.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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