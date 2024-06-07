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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.

Новости Мира •   •  5869 просмотра
Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе

В Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей, данных о жертвах или повреждениях нет

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 11 вражеских объектов в ходе массированной атаки в Хмельницкой области, о жертвах и материальном ущербе не сообщалось.

Война •   •  6356 просмотра
В Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей, данных о жертвах или повреждениях нет

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

Парадокс ситуации заключается в том, что для "Украинской молочной компании" вовсе не проблема отремонтировать и эту дорогу, и многие другие в Черниговской области.

Общество •   •  40275 просмотра
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго

В результате ночного обстрела российских войск объекты энергетики не пострадали, но враг не оставляет надежды на обстрел гражданской энергетической инфраструктуры с целью полного обесточивания.

Война •   •  9053 просмотра
Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго

В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых

За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, гипермаркет, гаражи и автомобили, 4 человека получили ранения, а 3 беспилотника были сбиты силами ПВО.

Война •   •  10696 просмотра
В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых

На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики

В большинстве регионов без осадков, но днем в западных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/сек, при температуре от 12° до 31° в зависимости от региона.

Общество •   •  10514 просмотра
На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики

Еще плюс 1080 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 516 080 человек личного состава и 7834 танков.

Война •   •  13094 просмотра
Еще плюс 1080 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного обстрела Украины

В ночь на 7 июня польские истребители и истребители союзников были подняты по тревоге из-за интенсивных ударов российских ракет и беспилотников по Западной Украине.

Война •   •  16183 просмотра
Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного обстрела Украины

Оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 434 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  13878 просмотра
Оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области

Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА

Военно-воздушные силы Украины сбили 48 ударных беспилотников и 5 крылатых ракет во время российской воздушной атаки на объекты критически важной инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

Война •   •  30294 просмотра
Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА