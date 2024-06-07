Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что" расскажет правду " о войне против ХАМАС в секторе Газа во время выступления перед Конгрессом США 24 июля во время своего визита в Вашингтон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на лидеров республиканцев, передает УНН.

Детали

Как говорится в заявлении спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, Нетаньяху выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената.

"Я очень рад, что мне выпала честь представлять Израиль в обеих палатах Конгресса и донести правду о нашей справедливой войне против тех, кто стремится нас уничтожить, до представителей американского народа и всего мира", - заявил Нетаньяху.

Визит Нетаньяху происходит на фоне напряженных отношений между ним и президентом США Джо Байденом, который поддерживал израильскую кампанию в Газе, но в последнее время критичнее относится к ее тактике и отказывается от поставок некоторого вооружения.

Неясно, встретится ли Нетаньяху с Байденом во время его визита в США.

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Дополнение

Поддержка Байденом Израиля стала политической проблемой для президента накануне ноябрьских выборов. Некоторые демократы и избиратели возмущаются по поводу гибели тысяч мирных жителей в Газе.

Республиканцы также критикуют Байдена за его позицию в отношении войны, говоря, что он делает недостаточно, чтобы помочь Израилю.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер в отдельном заявлении сообщил, что он присоединился к приглашению Нетаньяху.

"У меня есть явные и глубокие разногласия с премьер-министром, которые я выражал как в частном, так и в публичном плане, и я буду продолжать это делать. Но поскольку отношения Америки с Израилем нерушимы и выходят за рамки одного человека или премьер-министра, я присоединился к просьбе о его выступлении", - сказал Шумер.

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