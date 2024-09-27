У Білому домі збираються "трохи глибше вивчити" наданий Зеленським план перемоги найближчими тижнями

Під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський, окрім того, що окреслив план перемоги, який у Білому домі збираються глибше вивчити найближчими тижнями, просував питання використання ракет великої дальності, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі сказав, що на двосторонній зустрічі з президентом США Джо Байденом Зеленський описав "загальні контури" плану перемоги, який президент США потім доручив "трохи глибше вивчити" команді національної безпеки найближчими тижнями. Кірбі відмовився надати подробиці, але сказав, що він включає кроки, які допоможуть покласти край війні та запобігти будь-якій майбутній російській агресії.

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Це п'ятий візит Зеленського до Вашингтона з початку російського вторгнення в лютому 2022 року, і окрім Білого дому, він провів низку зустрічей і в Капітолії. "У четвер Капітолій був в основному порожній, тому що більшість законодавців сіли на літаки вдень раніше, щоб вирушити додому на останню перерву перед днем ​​виборів", - пише видання.

Проте, зазначає видання, близько 20 сенаторів від обох партій зустрілися з Зеленським, якого супроводжували лідери Сенату Чак Шумер (демократ) і Мітч Макконнелл (республіканець), обидва у краватках синього та жовтого кольорів, кольорів українського прапора. Зеленський також зустрівся у Палаті представників із більш ніж дюжиною лідерів республіканців та демократів, зазначає видання.

Як вказано, візит надав Зеленському майданчик, "щоб подякувати США за їхню постійну підтримку і спробувати згладити напруженість із республіканцями перед листопадовими виборами, результат яких може визначити хід майбутньої допомоги".

"Президент України Володимир Зеленський повідомив законодавцям, що його головним пріоритетом є отримання дозволу США бити ракетами великої дальності для ураження військових цілей у росії, на тлі того, як він провів низку зустрічей у Білому домі та Капітолії, виклавши свій план щодо перелому ходу війни", - зазначається у публікації.

Як вказує видання, "Байден відмовився зняти обмеження на використання Україною ракет великої дальності проти росії, попри на відкриті заклики Києва та європейських союзників, а також членів Конгресу зробити це". Адміністрація стверджує, що такий крок може загострити конфлікт із росією, пише видання.

"Він попросив про одне: "Дозвольте мені використовувати зброю з максимальною вигодою", - сказав сенатор Ліндсі Грем (республіканець).

Представник Адам Сміт зі штату Вашингтон, головний демократ у комітеті збройних сил Палати представників, назвав критику Байдена за обережність "перегрітою".

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