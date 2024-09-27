У Білому домі збираються "трохи глибше вивчити" наданий Зеленським план перемоги найближчими тижнями

ukenru
08:43 • 17750 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 91875 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 141223 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 193872 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 146184 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 129415 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 125016 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 164320 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76850 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84907 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 79297 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 73193 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 71054 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 71437 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 66712 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 49112 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 193909 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 164344 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 197952 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 531495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 2977 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 11742 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 20644 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 43413 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 42092 перегляди
Актуальне
У Білому домі збираються "трохи глибше вивчити" наданий Зеленським план перемоги найближчими тижнями

У Білому домі збираються "трохи глибше вивчити" наданий Зеленським план перемоги найближчими тижнями

Київ • УНН

 • 17284 перегляди

Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.

Під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський, окрім того, що окреслив план перемоги, який у Білому домі збираються глибше вивчити найближчими тижнями, просував питання використання ракет великої дальності, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі сказав, що на двосторонній зустрічі з президентом США Джо Байденом Зеленський описав "загальні контури" плану перемоги, який президент США потім доручив "трохи глибше вивчити" команді національної безпеки найближчими тижнями. Кірбі відмовився надати подробиці, але сказав, що він включає кроки, які допоможуть покласти край війні та запобігти будь-якій майбутній російській агресії.

Білий дім підтвердив, що Зеленський представив Байдену план перемоги27.09.24, 08:41 • 21742 перегляди

Це п'ятий візит Зеленського до Вашингтона з початку російського вторгнення в лютому 2022 року, і окрім Білого дому, він провів низку зустрічей і в Капітолії. "У четвер Капітолій був в основному порожній, тому що більшість законодавців сіли на літаки вдень раніше, щоб вирушити додому на останню перерву перед днем ​​виборів", - пише видання.

Проте, зазначає видання, близько 20 сенаторів від обох партій зустрілися з Зеленським, якого супроводжували лідери Сенату Чак Шумер (демократ) і Мітч Макконнелл (республіканець), обидва у краватках синього та жовтого кольорів, кольорів українського прапора. Зеленський також зустрівся у Палаті представників із більш ніж дюжиною лідерів республіканців та демократів, зазначає видання.

Як вказано, візит надав Зеленському майданчик, "щоб подякувати США за їхню постійну підтримку і спробувати згладити напруженість із республіканцями перед листопадовими виборами, результат яких може визначити хід майбутньої допомоги".

"Президент України Володимир Зеленський повідомив законодавцям, що його головним пріоритетом є отримання дозволу США бити ракетами великої дальності для ураження військових цілей у росії, на тлі того, як він провів низку зустрічей у Білому домі та Капітолії, виклавши свій план щодо перелому ходу війни", - зазначається у публікації.

Як вказує видання, "Байден відмовився зняти обмеження на використання Україною ракет великої дальності проти росії, попри на відкриті заклики Києва та європейських союзників, а також членів Конгресу зробити це". Адміністрація стверджує, що такий крок може загострити конфлікт із росією, пише видання.

"Він попросив про одне: "Дозвольте мені використовувати зброю з максимальною вигодою", - сказав сенатор Ліндсі Грем (республіканець).

Представник Адам Сміт зі штату Вашингтон, головний демократ у комітеті збройних сил Палати представників, назвав критику Байдена за обережність "перегрітою".

Байден проведе наступний "Рамштайн" у Німеччині 12 жовтня - Білий дім27.09.24, 08:45 • 25266 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
bilyi-dimБілий дім
mitch-makkonnellМітч МакКоннелл
lindsi-hremЛіндсі Грем
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
dzhon-kirbi-admiralДжон Кірбі
chak-shumerЧак Шумер
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54