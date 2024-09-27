В Белом доме собираются "немного глубже изучить" предоставленный Зеленским план победы в ближайшие недели

Во время визита в США Президент Украины Владимир Зеленский, кроме того, что очертил план победы, который в Белом доме собираются глубже изучить в ближайшие недели, продвигал вопрос использования ракет большой дальности, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сказал, что на двусторонней встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский описал "общие контуры" плана победы, который президент США затем поручил "немного глубже изучить" команде национальной безопасности в ближайшие недели. Кирби отказался предоставить подробности, но сказал, что он включает шаги, которые помогут положить конец войне и предотвратить любую будущую российскую агрессию.

Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы

Это пятый визит Зеленского в Вашингтон с начала российского вторжения в феврале 2022 года, и кроме Белого дома, он провел ряд встреч и в Капитолии. "В четверг Капитолий был в основном пуст, потому что большинство законодателей сели на самолеты днем ранее, чтобы отправиться домой на последний перерыв перед днем выборов", - пишет издание.

Однако, отмечает издание, около 20 сенаторов от обеих партий встретились с Зеленским, которого сопровождали лидеры Сената Чак Шумер (демократ) и Митч Макконнелл (республиканец), оба в галстуках синего и желтого цветов, цветов украинского флага. Зеленский также встретился в Палате представителей с более чем дюжиной лидеров республиканцев и демократов, отмечает издание.

Как указано, визит предоставил Зеленскому площадку, "чтобы поблагодарить США за их постоянную поддержку и попытаться сгладить напряженность с республиканцами перед ноябрьскими выборами, результат которых может определить ход будущей помощи".

"Президент Украины Владимир Зеленский сообщил законодателям, что его главным приоритетом является получение разрешения США бить ракетами большой дальности для поражения военных целей в россии, на фоне того, как он провел ряд встреч в Белом доме и Капитолии, изложив свой план по перелому хода войны", - отмечается в публикации.

Как указывает издание, "Байден отказался снять ограничения на использование Украиной ракет большой дальности против россии, несмотря на открытые призывы Киева и европейских союзников, а также членов Конгресса сделать это". Администрация утверждает, что такой шаг может обострить конфликт с россией, пишет издание.

"Он попросил об одном: "Позвольте мне использовать оружие с максимальной выгодой", - сказал сенатор Линдси Грэм (республиканец).

Представитель Адам Смит из штата Вашингтон, главный демократ в комитете вооруженных сил Палаты представителей, назвал критику Байдена за осторожность "перегретой".

Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом