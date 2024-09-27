Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы
Киев • УНН
Президенты США и Украины встретились в Белом доме для обсуждения помощи Украине в противостоянии российской агрессии. Байден пообещал увеличить поддержку, а Зеленский представил план достижения победы.
Президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену план победы, и два лидера поручили своим командам провести интенсивные консультации относительно следующих шагов, сообщил Белый дом в заявлении от 26 сентября, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Байден встретился 26 сентября с Зеленским в Белом доме, "чтобы обсудить поддержку США Украины в ее защите от российской агрессии". Президент Байден, как указано, объявил о своем решении об увеличении помощи США в сфере безопасности для Украины.
Президент Зеленский представил свой план достижения победы над россией. Два лидера обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты плана президента Зеленского и поручили своим командам провести интенсивные консультации относительно следующих шагов
Как сообщается, 12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины в Германии, "где два лидера рассмотрят прогресс в этих консультациях и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь Украине".
"Президент Байден полон решимости предоставить Украине поддержку, необходимую ей для победы", - отметили в Белом доме.
Союз между Украиной и США является важным фактором в борьбе за свободу - Зеленский26 сентября 2024, 21:15 • 33298 просмотров