Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы

Президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену план победы, и два лидера поручили своим командам провести интенсивные консультации относительно следующих шагов, сообщил Белый дом в заявлении от 26 сентября, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Байден встретился 26 сентября с Зеленским в Белом доме, "чтобы обсудить поддержку США Украины в ее защите от российской агрессии". Президент Байден, как указано, объявил о своем решении об увеличении помощи США в сфере безопасности для Украины.

Президент Зеленский представил свой план достижения победы над россией. Два лидера обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты плана президента Зеленского и поручили своим командам провести интенсивные консультации относительно следующих шагов - указали в Белом доме.

Как сообщается, 12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины в Германии, "где два лидера рассмотрят прогресс в этих консультациях и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь Украине".

"Президент Байден полон решимости предоставить Украине поддержку, необходимую ей для победы", - отметили в Белом доме.

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