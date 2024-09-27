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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Союз между Украиной и США является важным фактором в борьбе за свободу - Зеленский

Союз между Украиной и США является важным фактором в борьбе за свободу - Зеленский

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 21:15  •  3316 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Они обсудили военные, экономические и дипломатические аспекты Плана победы и договорились о дальнейших консультациях.

"Провел встречу с президентом США Джозефом Байденом, во время которой обсудил ключевые аспекты поддержки Украины в условиях войны с рф". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава Украины поблагодарил Байдена за поддержку, подчеркнув, что союз между Украиной и США является важным фактором в борьбе за свободу.

Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли бок о бок с первых минут этого ужасного российского вторжения. Ваша решимость невероятно важна для нашей победы

- отметил Владимир Зеленский.

Во время встречи президенты обсудили военные, экономические и дипломатические аспекты Плана победы, а также договорились о дальнейших консультациях между своими командами.

Согласуем позиции, взгляды, подход: Зеленский заявил, что обсудит с Байденом План победы26 сентября 2024, 19:36 • 8865 просмотров

Байден также анонсировал, что 12 октября состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии. На этой встрече лидеры стран-участниц планируют скоординировать дополнительную помощь для Украины.

Напомним

США объявили о новом пакете помощи по безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов.

Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов26 сентября 2024, 19:09 • 11019 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
kontaktnaya-gruppa-po-voprosam-oboroni-ukrainiКонтактная группа по вопросам обороны Украины
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