Союз между Украиной и США является важным фактором в борьбе за свободу - Зеленский

"Провел встречу с президентом США Джозефом Байденом, во время которой обсудил ключевые аспекты поддержки Украины в условиях войны с рф". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава Украины поблагодарил Байдена за поддержку, подчеркнув, что союз между Украиной и США является важным фактором в борьбе за свободу.

Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли бок о бок с первых минут этого ужасного российского вторжения. Ваша решимость невероятно важна для нашей победы - отметил Владимир Зеленский.

Во время встречи президенты обсудили военные, экономические и дипломатические аспекты Плана победы, а также договорились о дальнейших консультациях между своими командами.

Согласуем позиции, взгляды, подход: Зеленский заявил, что обсудит с Байденом План победы

Байден также анонсировал, что 12 октября состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии. На этой встрече лидеры стран-участниц планируют скоординировать дополнительную помощь для Украины.

Напомним

США объявили о новом пакете помощи по безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов.

Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов