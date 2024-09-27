Союз между Украиной и США является важным фактором в борьбе за свободу - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Они обсудили военные, экономические и дипломатические аспекты Плана победы и договорились о дальнейших консультациях.
"Провел встречу с президентом США Джозефом Байденом, во время которой обсудил ключевые аспекты поддержки Украины в условиях войны с рф". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Глава Украины поблагодарил Байдена за поддержку, подчеркнув, что союз между Украиной и США является важным фактором в борьбе за свободу.
Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли бок о бок с первых минут этого ужасного российского вторжения. Ваша решимость невероятно важна для нашей победы
Во время встречи президенты обсудили военные, экономические и дипломатические аспекты Плана победы, а также договорились о дальнейших консультациях между своими командами.
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Байден также анонсировал, что 12 октября состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии. На этой встрече лидеры стран-участниц планируют скоординировать дополнительную помощь для Украины.
Напомним
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