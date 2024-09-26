Байден официально объявил о выделении пакета помощи Украине на 2,4 млрд долларов

Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о выделении пакета военной помощи стоимостью 2,4 млрд долларов. Он выразил надежду, что Украина сможет достичь успеха в долгосрочной перспективе, а россия не победит в войне, передает УНН.

"Вы поделились предварительным пересмотром своего плана победы в этой войне, и это именно то, о чем мы сегодня поговорим. Теперь, Украина, как ты собираешься побеждать в этом конфликте? И я вижу две ключевые части. Во-первых, прямо сейчас мы должны усилить транспозицию в бою. И поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новой военной помощи стоимостью 2,4 миллиарда долларов. Я также поручил Пентагону выделить все системы безопасности, которые остались, деньги, которые были выделены Украине... и это укрепит позицию Украины", - сказал Байден.

Он надеется на то, чтобы Украина сможет достичь успеха в долгосрочной перспективе.

"Мы должны обеспечить Украине достаточные возможности, я имею в виду, достаточные возможности для защиты от будущей российской агрессии. Поэтому я горжусь шагами, которые мы сделали в нашем партнерстве на этих фронтах. В начале этого лета мы запустили Украинское соглашение с более чем 20 странами, которые взяли на себя обязательства по долгосрочной безопасности Украины. И с более чем 30 странами и ЕС мы обнародовали совместную декларацию, чтобы поддержать восстановление и реконструкцию Украины... Таким образом, обоими этими действиями мы четко даем понять, что поддерживаем Украину сейчас и в будущем. Нам есть что обсудить. Итак, позвольте мне закончить на этом. Эти два элемента имеют решающее значение для того, как эта война закончится. Позвольте мне быть ясным. россия не победит в войне. россия не победит. Украина победит и будет рядом с вами на каждом шагу", - добавил Байден.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Зеленский должен представить американскому лидеру свой план победы и встретиться с вице-президентом Камалой Харрис.