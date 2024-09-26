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Байден підтвердив виділення пакету військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів

Байден підтвердив виділення пакету військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів

Київ • УНН

 • 29540 перегляди

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд. Він висловив впевненість у перемозі України та заявив про довгострокову підтримку з боку США та союзників.

Президент США Джо Байден під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським офіційно оголосив про виділення пакету військової допомоги вартістю 2,4 млрд доларів. Він висловив сподівання, що Україна зможе досягти успіху в довгостроковій перспективі, а росія не переможе у війні, передає УНН.

"Ви поділилися попереднім переглядом свого плану перемоги у цій війні, і це саме те, про що ми сьогодні поговоримо. Тепер, Україно, як ти збираєшся перемагати в цьому конфлікті? І я бачу дві ключові частини. По-перше, прямо зараз ми повинні посилити транспозицію в бою. І тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий військової допомоги вартістю 2,4 мільярда доларів. Я також доручив Пентагону виділити всі системи безпеки, які залишилися, гроші, які були виділені Україні... і це зміцнить позицію України", - сказав Байден.

Він сподівається на те, щоб Україна зможе досягти успіху в довгостроковій перспективі.

"Ми повинні забезпечити Україні достатні можливості, я маю на увазі, достатні можливості для захисту від майбутньої російської агресії. Тож я пишаюся кроками, які ми зробили в нашому партнерстві на цих фронтах. На початку цього літа ми запустили Українську угоду з понад 20 країнами, які взяли на себе зобов’язання щодо довгострокової безпеки України. І з більш ніж 30 країнами та ЄС ми оприлюднили спільну декларацію, щоб підтримати відновлення та реконструкцію України... Таким чином, обома цими діями ми чітко даємо зрозуміти, що підтримуємо Україну зараз і в майбутньому. Нам є що обговорити. Отже, дозвольте мені закінчити на цьому. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, як ця війна закінчиться. Дозвольте мені бути ясним. росія не переможе у війні. росія не переможе. Україна переможе і буде поруч з вами на кожному кроці", - додав Байден.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Зеленський має представити американському лідеру свій план перемоги та зустрітися з віце-президентом Камалою Гарріс.

Павло Башинський

Павло Башинський

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