Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

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После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
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После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

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Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
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Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

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Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
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Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

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Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
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Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
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Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

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Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
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Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

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"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
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Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 05:45  •  3673 просмотра

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Президент Байден возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 12 октября 2024 года в Германии. Там обсудят прогресс и скоординируют дополнительную помощь Украине с международными партнерами.

Президент США Джо Байден возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") 12 октября в Германии, сообщили в Белом доме по итогам встречи американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн" - ред.) в Германии, где два лидера рассмотрят прогресс в консультациях (по следующим шагам после представления Зеленским плана победы - ред.) и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь Украине

- сообщили в Белом доме.

Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы27 сентября 2024, 05:41 • 4314 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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