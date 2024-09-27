Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом
Киев • УНН
Президент Байден возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 12 октября 2024 года в Германии. Там обсудят прогресс и скоординируют дополнительную помощь Украине с международными партнерами.
Президент США Джо Байден возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") 12 октября в Германии, сообщили в Белом доме по итогам встречи американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.
12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн" - ред.) в Германии, где два лидера рассмотрят прогресс в консультациях (по следующим шагам после представления Зеленским плана победы - ред.) и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь Украине
Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы27 сентября 2024, 05:41 • 4314 просмотров