Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

Президент США Джо Байден возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") 12 октября в Германии, сообщили в Белом доме по итогам встречи американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн" - ред.) в Германии, где два лидера рассмотрят прогресс в консультациях (по следующим шагам после представления Зеленским плана победы - ред.) и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь Украине - сообщили в Белом доме.

Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы