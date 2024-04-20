Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила Палату представителей за проголосованный законопроект о помощи Украине. Об этом она написала на своей Facebook-странице, передает УНН.

Детали

Спасибо Спикеру, всем сопредседателям комитетов, каждому и каждой, кто проголосовал ЗА. прошу прощения у всех коллег в Конгрессе за мою часто чрезмерную настойчивость все это время, но обещаю делать это и в дальнейшем, потому что победа Украины нужна украинцам и всему миру, если мы хотим жить по правилам верховенства права, а не правом силы агрессоров и террористов написала Маркарова.

Она проинформировала, что документ дальше отправляется в Сенат, где и лидер демократов Чак Шумер, и лидер республиканцев Митч Макконел заверили премьера Украины Дениса Шмыгаля в скорейшей поддержке по его просьбе ускорить принятие.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине