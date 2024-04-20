Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  141108 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  183512 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  128311 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  113747 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  86918 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101128 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206557 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236727 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232947 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176526 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  373843 просмотра

Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила Палату представителей за принятие законопроекта о помощи Украине, пообещав продолжать прилагать усилия для победы Украины, которая необходима для того, чтобы мир жил по принципу верховенства права.

Война •   •  12071 просмотра
Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи. Президент Зеленский выразил благодарность, поскольку это решение поможет предотвратить распространение войны, спасет жизни людей и укрепит Украину.

политика •   •  11311 просмотра
Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении оборонной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, за который проголосовали 310 конгрессменов.

политика •   •  12189 просмотра
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

16-летняя украинская гимнастка Анна Лащевская завоевала золотую медаль в упражнении на бревне на олимпийском квалификационном турнире в Дохе, Катар.

спорт •   •  12120 просмотра
Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

Пробирался в Молдову, сломал ногу: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границы Украины

Львовянин сломал ногу при попытке нелегально пересечь границу с Молдовой, заплатив 4000 долларов за советы в Интернете, и был спасен пограничниками после того, как его бывшая жена позвонила на горячую линию.

Общество •   •  13821 просмотра
Пробирался в Молдову, сломал ногу: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границы Украины

Враг бьет по припортовой инфраструктуре: в Одесской ОГА прокомментировали ситуацию в регионе

Вражеские атаки повредили портовую инфраструктуру Одессы, ранив одно гражданское лицо, несмотря на усилия сил противовоздушной обороны сбить ракеты, нацеленные на экспортные зерновые объекты региона.

Война •   •  16700 просмотра
Враг бьет по припортовой инфраструктуре: в Одесской ОГА прокомментировали ситуацию в регионе

ВСУ отбили более 50 атак российской армии на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили более 50 обстрелов со стороны российско-террористических войск на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, всего за сутки зафиксировано 91 боевое столкновение, при этом противник нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов.

Война •   •  16282 просмотра
ВСУ отбили более 50 атак российской армии на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб

Принудительная паспортизация на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения - Лубинец

Процесс принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины вызывает сопротивление среди населения, несмотря на усилия российской пропаганды.

Общество •   •  18411 просмотра
Принудительная паспортизация на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения - Лубинец

На Харьковщине заработало приложение, которое содержит карту данных поставщиков социальных и психосоциальных услуг в области

Запущено приложение "Социальные службы Харьковщины", которое предоставляет жителям карту поставщиков социальных и психосоциальных услуг в громадах области, включая контактную информацию, график работы и перечень предлагаемых услуг.

Общество •   •  17148 просмотра
На Харьковщине заработало приложение, которое содержит карту данных поставщиков социальных и психосоциальных услуг в области

На ВОТ студентов техникумов заставляют делать окопные свечи в виде "общественной инициативы" - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Украины российские власти заставляют студентов техникумов изготавливать окопные свечи, засчитывая это как зачет и угрожая вызовом родителей за прогулы.

Война •   •  19841 просмотра
На ВОТ студентов техникумов заставляют делать окопные свечи в виде "общественной инициативы" - Центр сопротивления