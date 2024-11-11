Трамп хочет сократить процесс утверждения Сенатом кандидатур

Дональд Трамп вмешался в гонку за лидерство в Сенате: накануне он попросил сенаторов освободить его от их одобрения, которое обычно является обязательным, для назначения высших должностных лиц его будущей администрации.

Пишет УНН со ссылкой на NBC.

Любой сенатор-республиканец, стремящийся занять желаемую руководящую должность в Сенате США, должен принимать назначения» вне парламентских сессий - заявил Трамп.

«Иногда голосование может длиться два года или больше. Именно это они (демократы) сделали четыре года назад и мы не можем позволить этому повториться», - заявил новоизбранный президент в воскресенье в эфире X.

Справка

В 2020 году, во время разгара пандемии Covid, Трамп угрожал в одностороннем порядке отложить Конгресс, чтобы он мог сделать назначения во время перерыва парламентских сессий, но эта угроза так и не осуществилась.

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Новое заявление Трампа - первое участие в гонке за замену лидера меньшинства Митча Макконнелла из Кентукки, фактического лидера республиканцев в Сенате.

Просьбу новоизбранного президента поддержали три сенатора, которые претендуют на ключевую должность.

Согласен на 100%. Я сделаю все, чтобы ваши кандидатуры (были утверждены) как можно быстрее - написал Рик Скотт, избранный сенатор от Флориды, которого поддерживают миллиардеры Вивек Рамасвами и Элон Маск и другие союзники Дональда Трампа.

Борьба за преемника Макконнелла обострилась после дня выборов.

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Сенаторы-республиканцы Рэнд Пол из Кентукки, Томми Тубервиль из Алабамы, Марко Рубио из Флориды и Билл Хагерти из Теннесси поддержали Скотта.

Дополнение

Во второй части своего воскресного сообщения Truth Social Трамп призвал демократов не утверждать никаких дополнительных кандидатов в судьи до начала следующей сессии Конгресса.

«Кроме того, ни один судья не должен быть утвержден в течение этого периода времени, потому что демократы стремятся протолкнуть своих судей, пока республиканцы борются за лидерство. ЭТО НЕДОПУСТИМО. СПАСИБО!», сообщил президент.

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