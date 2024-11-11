Трамп хочет сократить процесс утверждения Сенатом кандидатур
Киев • УНН
Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев отказаться от длительного процесса утверждения кандидатур его будущей администрации. Три сенатора, претендующие на пост лидера республиканцев в Сенате, поддержали эту инициативу.
Дональд Трамп вмешался в гонку за лидерство в Сенате: накануне он попросил сенаторов освободить его от их одобрения, которое обычно является обязательным, для назначения высших должностных лиц его будущей администрации.
Пишет УНН со ссылкой на NBC.
Любой сенатор-республиканец, стремящийся занять желаемую руководящую должность в Сенате США, должен принимать назначения» вне парламентских сессий
«Иногда голосование может длиться два года или больше. Именно это они (демократы) сделали четыре года назад и мы не можем позволить этому повториться», - заявил новоизбранный президент в воскресенье в эфире X.
Справка
В 2020 году, во время разгара пандемии Covid, Трамп угрожал в одностороннем порядке отложить Конгресс, чтобы он мог сделать назначения во время перерыва парламентских сессий, но эта угроза так и не осуществилась.
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Новое заявление Трампа - первое участие в гонке за замену лидера меньшинства Митча Макконнелла из Кентукки, фактического лидера республиканцев в Сенате.
Просьбу новоизбранного президента поддержали три сенатора, которые претендуют на ключевую должность.
Согласен на 100%. Я сделаю все, чтобы ваши кандидатуры (были утверждены) как можно быстрее
Борьба за преемника Макконнелла обострилась после дня выборов.
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Сенаторы-республиканцы Рэнд Пол из Кентукки, Томми Тубервиль из Алабамы, Марко Рубио из Флориды и Билл Хагерти из Теннесси поддержали Скотта.
Дополнение
Во второй части своего воскресного сообщения Truth Social Трамп призвал демократов не утверждать никаких дополнительных кандидатов в судьи до начала следующей сессии Конгресса.
«Кроме того, ни один судья не должен быть утвержден в течение этого периода времени, потому что демократы стремятся протолкнуть своих судей, пока республиканцы борются за лидерство. ЭТО НЕДОПУСТИМО. СПАСИБО!», сообщил президент.
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