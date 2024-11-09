Байден и Трамп встретятся в Белом доме 13 ноября
Киев • УНН
Президент США Джо Байден встретится с Дональдом Трампом 13 ноября в 11:00 в Овальном кабинете.
Президент США Джо Байден и Дональд Трамп встретятся в Белом доме 13 ноября. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.
"... президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00. Дополнительная информация позже", - сообщила Жан-Пьер.
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Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины после победы на выборах. Он также пообщался с около 70 мировыми лидерами, включая Байдена, но не с путиным.
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