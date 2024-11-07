Дональд Трамп определяет порядок, состав администрации и приоритеты своей политики

Представитель республиканцев очертил широкую повестку дня и пообещал радикальные изменения в своей второй администрации.

Пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Новоизбранный президент США очертил широкую повестку дня, которая сочетает традиционные консервативные подходы к налогам, регулированию и культурным вопросам с более популистским акцентом на торговлю и изменение международной роли США.

Вторая администрация Трампа

Среди приоритетов республиканского лидера - процесс заполнения почти 4 000 государственных должностей политическими назначенцами, специально отобранными его командой для соответствующих задач. Эти должности варьируются от госсекретаря и других высших должностных лиц кабинета министров до членов советов и комиссий, работающих по совместительству.

Приоритеты деятельности, которые уже предложил Трамп

Национальная оборона и роль Америки в мире

Риторика и политический подход Трампа в мировых делах является более изоляционистским в дипломатическом плане. Характеризуется невмешательством в военных аспектах; более протекционистским подходом в экономических аспектах (чем были США со времен Второй мировой войны).

Трамп настаивает на том, что он может прекратить войну России в Украине и войну между Израилем и ХАМАСом, не объясняя, как именно.

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Трамп подытоживает свой подход еще одной фразой Рейгана: "мир через силу". В то же время Трамп неоднократно восхвалял авторитарных лидеров, таких как венгерский Виктор Орбан и российский Владимир Путин.

Вопросы иммиграции

Несмотря на призыв "Стройте стену!", Трамп отметил, что соответствующая программа будет учитывать "идеологический скрининг" для потенциальных иммигрантов.

Трамп также обещает возобновить политику первого срока, такую как "Оставайтесь в Мексике", ограничивая мигрантов по соображениям общественного здоровья, также строго ограничивая или запрещая въезд из некоторых стран. Подход может ограничить иммиграцию в целом.

Аборт

По настоянию Трампа, платформа Республиканской партии впервые за последние десятилетия не содержит призыва к национальному запрету абортов. Трамп утверждает, что на федеральном уровне достаточно отменить решение по делу Роу против Уэйд.

В прошлом месяце Трамп заявил на своей социальной платформе Truth Social, что наложит вето на федеральный запрет абортов, если соответствующий законопроект попадет к нему на стол.

Налоговая политика

Эта тема связана с обещанием Трампа продолжить налоговую реформу 2017 года с несколькими заметными изменениями, среди которых снижение ставки налога на прибыль предприятий до 15% с текущих 21%. Также речь идет об отмене повышения налога на доходы самых богатых американцев.

Трамп также уделил больше внимания новым предложениям, направленным на американцев из рабочего и среднего класса: освобождение от налога на прибыль заработанных чаевых, заработной платы социального страхования и оплаты сверхурочной работы.

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Его предложение по чаевым, в зависимости от того, как его сформулирует Конгресс, могло бы предоставить льготу для тех, кто больше всего получает заработную плату, позволив им переклассифицировать часть своей заработной платы как доход от чаевых.

Климат и энергетика

Трамп предлагает энергетическую политику, привязанную к ископаемому топливу, "восстановление внимания" к транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания; вопрос расходов на транспортную инфраструктуру.

Трамп говорит, что не выступает против электромобилей, но обещает отменить некоторые предварительные стимулы для поощрения развития рынка электромобилей и отменить стандарты топливной эффективности эпохи Байдена.

Закон о доступной медицине и здравоохранении

Как и с 2015 года, Трамп призывает отменить Закон о доступном медицинском обслуживании и субсидируемые им рынки медицинского страхования. Но он до сих пор не предложил замены.

На последних этапах предвыборной кампании Трамп разыгрывал свой союз с бывшим кандидатом в президенты Робертом Ф. Кеннеди-младшим, давним критиком вакцин и пестицидов, и обещал назначить его ответственным за то, чтобы "сделать Америку снова здоровой".

Права трудящихся

Трамп и избранный вице-президент Джей-Ди Вэнс позиционируют свою программу как направленную на поддержку американских рабочих. Но политика Трампа может затруднить объединение рабочих в профсоюзы.

И снова автомобильная тема: когда Трамп упоминал о профсоюзах, он часто называл "профсоюзных боссов и генеральных директоров" соучастниками "этой катастрофической схемы с электромобилями".

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