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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дональд Трамп определяет порядок, состав администрации и приоритеты своей политики

Киев  •  УНН

15:06 • 4802 просмотра

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Дональд Трамп представил повестку дня своей потенциальной второй администрации. Среди приоритетов - изменения в иммиграционной, налоговой и энергетической политике, а также назначение 4000 новых должностных лиц.

Представитель республиканцев очертил широкую повестку дня и пообещал радикальные изменения в своей второй администрации.

Пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Новоизбранный президент США очертил широкую повестку дня, которая сочетает традиционные консервативные подходы к налогам, регулированию и культурным вопросам с более популистским акцентом на торговлю и изменение международной роли США.

  • Вторая администрация Трампа

Среди приоритетов республиканского лидера - процесс заполнения почти 4 000 государственных должностей политическими назначенцами, специально отобранными его командой для соответствующих задач. Эти должности варьируются от госсекретаря и других высших должностных лиц кабинета министров до членов советов и комиссий, работающих по совместительству.

Приоритеты деятельности, которые уже предложил Трамп

  • Национальная оборона и роль Америки в мире

Риторика и политический подход Трампа в мировых делах является более изоляционистским в дипломатическом плане. Характеризуется невмешательством в военных аспектах; более протекционистским подходом в экономических аспектах (чем были США со времен Второй мировой войны).

Трамп настаивает на том, что он может прекратить войну России в Украине и войну между Израилем и ХАМАСом, не объясняя, как именно.

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Трамп подытоживает свой подход еще одной фразой Рейгана: "мир через силу". В то же время Трамп неоднократно восхвалял авторитарных лидеров, таких как венгерский Виктор Орбан и российский Владимир Путин.

  • Вопросы иммиграции

Несмотря на призыв "Стройте стену!", Трамп отметил, что соответствующая программа будет учитывать "идеологический скрининг" для потенциальных иммигрантов.

Трамп также обещает возобновить политику первого срока, такую как "Оставайтесь в Мексике", ограничивая мигрантов по соображениям общественного здоровья, также строго ограничивая или запрещая въезд из некоторых стран. Подход может ограничить иммиграцию в целом.

  • Аборт

По настоянию Трампа, платформа Республиканской партии впервые за последние десятилетия не содержит призыва к национальному запрету абортов. Трамп утверждает, что на федеральном уровне достаточно отменить решение по делу Роу против Уэйд.

В прошлом месяце Трамп заявил на своей социальной платформе Truth Social, что наложит вето на федеральный запрет абортов, если соответствующий законопроект попадет к нему на стол.

  • Налоговая политика

Эта тема связана с обещанием Трампа продолжить налоговую реформу 2017 года с несколькими заметными изменениями, среди которых снижение ставки налога на прибыль предприятий до 15% с текущих 21%. Также речь идет об отмене повышения налога на доходы самых богатых американцев.

Трамп также уделил больше внимания новым предложениям, направленным на американцев из рабочего и среднего класса: освобождение от налога на прибыль заработанных чаевых, заработной платы социального страхования и оплаты сверхурочной работы.

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Его предложение по чаевым, в зависимости от того, как его сформулирует Конгресс, могло бы предоставить льготу для тех, кто больше всего получает заработную плату, позволив им переклассифицировать часть своей заработной платы как доход от чаевых.

  • Климат и энергетика

Трамп предлагает энергетическую политику, привязанную к ископаемому топливу, "восстановление внимания" к транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания; вопрос расходов на транспортную инфраструктуру.

Трамп говорит, что не выступает против электромобилей, но обещает отменить некоторые предварительные стимулы для поощрения развития рынка электромобилей и отменить стандарты топливной эффективности эпохи Байдена.

  • Закон о доступной медицине и здравоохранении

Как и с 2015 года, Трамп призывает отменить Закон о доступном медицинском обслуживании и субсидируемые им рынки медицинского страхования. Но он до сих пор не предложил замены.

На последних этапах предвыборной кампании Трамп разыгрывал свой союз с бывшим кандидатом в президенты Робертом Ф. Кеннеди-младшим, давним критиком вакцин и пестицидов, и обещал назначить его ответственным за то, чтобы "сделать Америку снова здоровой".

  • Права трудящихся

Трамп и избранный вице-президент Джей-Ди Вэнс позиционируют свою программу как направленную на поддержку американских рабочих. Но политика Трампа может затруднить объединение рабочих в профсоюзы.

И снова автомобильная тема: когда Трамп упоминал о профсоюзах, он часто называл "профсоюзных боссов и генеральных директоров" соучастниками "этой катастрофической схемы с электромобилями".   

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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