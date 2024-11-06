Макрон и Трамп обсудили Украину во время телефонного разговора

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 36432 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 101126 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 124378 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 135875 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157385 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон и Трамп обсудили Украину во время телефонного разговора

Макрон и Трамп обсудили Украину во время телефонного разговора

Киев  •  УНН

19:41 • 7544 просмотра

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Президент Франции Макрон провел телефонную беседу с Дональдом Трампом, обсудив ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Макрон подчеркнул важность учета интересов ЕС и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошую дискуссию" с Дональдом Трампом о крупнейших мировых кризисах в ходе 25-минутного телефонного разговора. Об этом сообщил офис Макрона, передает УНН со ссылкой на AP.

Макрон выразил свое мнение о "важности" для США считаться с Европейским союзом, и оба лидера провели переговоры по Украине и Ближнему Востоку, сообщил офис Макрона.

Сибига назвал конструктивным диалог между Зеленским и Трампом: убежден в совместной работе для приближения мира6 ноября 2024, 14:31 • 17238 просмотров

Президент Франции заявил, что он готов продолжать работать с Трампом по этим вопросам и прилагать усилия для достижения мира и стабильности, согласно его офису.

Выборы в США: Харрис позвонила Трампу, чтобы поздравить его с победой6 ноября 2024, 18:54 • 8463 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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