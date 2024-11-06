Макрон и Трамп обсудили Украину во время телефонного разговора
Киев • УНН
Президент Франции Макрон провел телефонную беседу с Дональдом Трампом, обсудив ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Макрон подчеркнул важность учета интересов ЕС и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошую дискуссию" с Дональдом Трампом о крупнейших мировых кризисах в ходе 25-минутного телефонного разговора. Об этом сообщил офис Макрона, передает УНН со ссылкой на AP.
Макрон выразил свое мнение о "важности" для США считаться с Европейским союзом, и оба лидера провели переговоры по Украине и Ближнему Востоку, сообщил офис Макрона.
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Президент Франции заявил, что он готов продолжать работать с Трампом по этим вопросам и прилагать усилия для достижения мира и стабильности, согласно его офису.
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