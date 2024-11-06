Сибига назвал конструктивным диалог между Зеленским и Трампом: убежден в совместной работе для приближения мира
Киев • УНН
Министр Сибига сообщил о конструктивном диалоге между Зеленским и Трампом после победы последнего на выборах. Страны, по его словам, будут работать над укреплением партнерства и достижением мира.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о конструктивном диалоге между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, который победил на выборах в США. Стороны будут работать над укреплением стратегического партнерства и приближением мира, заявил глава МИД Украины, пишет УНН.
Детали
«Президент Зеленский и Президент Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, направленный на результат. Мы будем работать вместе для укрепления украинско-американского стратегического партнерства и приближения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Мы рассчитываем на решительное лидерство Америки», - отметил глава МИД Украины Андрей Сибига в X.
Его заявление прозвучало после прогнозируемой победы Трампа на выборах президента США.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, также упомянув о воплощении принципа «мир через силу».