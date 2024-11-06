Сибига назвал конструктивным диалог между Зеленским и Трампом: убежден в совместной работе для приближения мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о конструктивном диалоге между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, который победил на выборах в США. Стороны будут работать над укреплением стратегического партнерства и приближением мира, заявил глава МИД Украины, пишет УНН.

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«Президент Зеленский и Президент Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, направленный на результат. Мы будем работать вместе для укрепления украинско-американского стратегического партнерства и приближения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Мы рассчитываем на решительное лидерство Америки», - отметил глава МИД Украины Андрей Сибига в X.

Его заявление прозвучало после прогнозируемой победы Трампа на выборах президента США.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, также упомянув о воплощении принципа «мир через силу».