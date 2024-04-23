Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

Сенат США во вторник, как ожидается, проголосует по большому пакету помощи Украине, его принятие почти наверняка будет после того, как Палата представителей - после нескольких месяцев споров - одобрила помощь при широкой двухпартийной поддержке, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Главный демократ Сената Чак Шумер, чья партия контролирует палату, заявил в субботу, что для пакета помощи "финишная прямая уже видна", и что соглашение "зафиксировано" для голосования во вторник.

"Задача, которая стоит перед нами, является срочной. Настала очередь Сената снова творить историю", - заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Ожидается, что пакет, который предусматривает колоссальные 95 миллиардов долларов на общую военную помощь союзникам США, включая деньги для Израиля и Тайваня, а также 61 миллиард долларов, предназначенных для Украины, попадет на стол президента США Джо Байдена для его утверждения до конца недели.

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Байден пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре в понедельник, что Киев может рассчитывать на то, что помощь прибудет "быстро".

Голосование в Сенате, как ожидается, должно пройти более гладко, без необходимости иметь дело со сложными переговорами и разногласиями, которые преследовали контролируемую республиканцами Палату представителей.

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