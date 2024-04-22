"В договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены" - Зеленский

Вопрос поставки в Украину дальнобойных ракет ATACMS уже согласован. Об этом заявил в своем вечернем видеообращении к украинцам Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодняшний результат - в договоренностях об "атакамсах" для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка! - поблагодарил Зеленский.

Детали

Украинский глава государства также добавил, что переговоры с американской стороной еще продолжаются, впрочем четыре приоритета уже очерчены. Ключевые потребности Украины, по словам Зеленского, это: защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее.

Напомним

Ранее УНН писал, что Соединенные Штаты могут начать отправлять в Украину ракеты большой дальности ATACMS и другое военное оборудование до конца следующей недели, заявил председатель комитета по вопросам разведки Сената США Марк Уорнер.