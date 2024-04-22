С середины мая Украину ждет тяжелая ситуация - Буданов
Киев • УНН
С середины мая Украина столкнется со сложной ситуацией , считает руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины.
Украинцев ждет достаточно тяжелая, по оценке ГУР, ситуация с середины мая, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью ВВС, передает УНН.
Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут
На уточнение о ситуации на поле боя Буданов подчеркнул, что говорит и о фронте в том числе.
"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет", - отметил глава ГУР.
Он также уточнил, что речь идет о "середине мая- начале июня".
Дополнение
Президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News заявил, что россия намерена до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, но украинские защитники рассчитывают выстоять и отразить наступление врага.
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