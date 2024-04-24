Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Президент Байден обещает немедленно подписать принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Поддержка этого закона позволит начать отправку оружия и оборудования Украине на этой неделе. Об этом сообщает Белый Дом, передает УНН.

Детали

Сегодня Президент Америки Джо Байден заявил, что немедленно подпишет принятый Сенатом законопроект, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине.

Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра, чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе. Потребность насущная: для Украины, которая сталкивается с непрерывными бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в частности в Газе, Судане и Гаити; и для наших партнеров, которые стремятся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера МакКоннелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин - отметил Джо Байден.

Напомним

Сегодня Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,3 миллиардов долларов. За проголосовали 79 сенаторов, против 18 законодателей.

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов