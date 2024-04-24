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Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине
Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, который президент Байден обещает немедленно подписать, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину уже на этой неделе.
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов
Сенат США одобрил пакет внешней помощи для Украины, Израиля, Тайваня и противодействия влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму $95,3 млрд. Данный пакет включает выделение почти 61 миллиарда долларов для Украины.
Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше
Сборная Украины по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Люблине, Польша, завоевав 16 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно
Законопроектом предлагается отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters
Цены на нефть резко выросли из-за ослабления доллара США: фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,6% до $88,42 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,8% до $83,36 за баррель.
В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом
В белгородской области (рф) был сбит беспилотный летательный аппарат, без жертв. Однако в селе волоконовка белгородской области обломками БПЛА была повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.
Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии
Отец в Ираке подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии, вызванной загрязнением от сжигания газа на нефтяном месторождении.
Великобритания отправит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в следующем году для усиления противовоздушной обороны
Великобритания планирует в следующем году разместить в Польше истребители Eurofighter Typhoon, которые будут помогать патрулировать польское воздушное пространство и укреплять оборонное сотрудничество между двумя странами.
На Донетчине российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах - DeepState
В Донецкой области вражеская армия продвинулась в нескольких населенных пунктах, включая Очеретино, Новобахмутовку, Новокалиново, Бердичи, Семеновку и южнее Георгиевки.
На Харьковщине российские ракеты попали в центр Золочева, повредив админздания
рф обстреляла центральную часть Золочева Харьковской области двумя ракетами С-300, повредив административные здания.