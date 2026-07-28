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Администрация Трампа хочет растянуть $400 млн помощи Украине до 2029 года - Reuters

Киев • УНН

 • 17806 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что не завершит расходование $400 млн, санкционированных на помощь Украине, до 2029 финансового года. Конгресс критикует Пентагон за чрезвычайно медленный график расходов.

Администрация Трампа хочет растянуть $400 млн помощи Украине до 2029 года - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила членам Конгресса, что не завершит расходование 400 миллионов долларов, которые Конгресс санкционировал на помощь Украине, до 2029 финансового года, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В мае Министерство обороны США направило законодателям письмо с изложением своего плана расходов, сообщил в понедельник источник, знакомый с документом. Демократы и некоторые коллеги Трампа-республиканцы критиковали Пентагон за то, что он не предоставил помощь Украине, которую члены обеих партий поддержали в прошлом году.

Через два месяца после отправки письма средства до сих пор не были распределены и даже не закреплены контрактами, сообщил источник.

Конгресс неоднократно жаловался на медленные темпы расходов. Письмо ранее не публиковалось.

Ожидается, что Зеленский встретится с Трампом в Белом доме во вторник, где он продолжит настаивать на срочно необходимых возможностях противовоздушной обороны и завершении сделки с США по дронам, сообщил источник, знакомый с планами.

После этой встречи он, как ожидается, прибудет в Капитолий США на встречу со всеми 100 сенаторами. Палата представителей находится за пределами Вашингтона на летних каникулах.

Два источника сообщили, что члены Конгресса недовольны графиком Пентагона, который они считают чрезвычайно медленным для продолжающегося конфликта.

В письме указано, что средства будут выделены в течение 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября, а окончательное предоставление всей помощи ожидается в году, заканчивающемся 30 сентября 2029 года.

Второй срок Трампа заканчивается 20 января 2029 года.

Президент США в последнее время положительно относится к Украине, одобрив предложение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot и дав понять, что он подпишет законопроект о санкциях против россии, предложенный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, близким союзником Трампа в Сенате, пишет издание.

Зеленский посетит похороны Грэма во вторник.

Внезапная смерть Грэма в этом месяце подняла вопрос о том, сохранится ли недавняя поддержка Трампом Украины без поддержки Грэма, особенно без законопроекта о санкциях против россии и военной помощи Украине.

Члены Конгресса давили на администрацию из-за медленных темпов расходов на Украину.

В апреле сенатор-республиканец Митч Макконнелл опубликовал редакционную статью, в которой критиковал задержку военной помощи. И этот вопрос часто поднимался на слушаниях в Конгрессе.

На слушаниях на прошлой неделе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном и министром обороны США Питом Хегсетом сенатор-демократ Дик Дурбин, старший член комитета по ассигнованиям, спросил о плане расходов.

Дурбин поставил под сомнение, какое влияние помощь может оказать на борьбу Украины против российских захватчиков, если это займет так много времени.

"Если вы говорите о противовоздушной обороне и импульсе вместе с Зеленским, какое влияние это окажет, если мы не сможем финансировать это в течение трех лет?" - спросил Дурбин.

Несколько раз в прошлом году Пентагон задерживал поставки оружия в Украину из-за опасений, что поставки оружия США были слишком низкими. Коллеги Трампа, республиканцы, которые контролируют Конгресс, не давили на него по этому вопросу.

План расходов, изложенный в письме, предусматривает 400 миллионов долларов на наращивание потенциала, финансирование оборудования, обучения и услуг для украинских сил, чтобы они могли защитить себя от российского вторжения.

Пункты плана включают 200 миллионов долларов на оружие, боеприпасы и взрывчатку, 99,9 миллиона долларов на транспортные средства, запасные части и оборудование, и 100 миллионов долларов на такие услуги, как транспортировка оборонных товаров в Украину, пишет издание.

Согласно законодательству США, президент юридически обязан расходовать средства, выделенные Конгрессом, и не может односторонне блокировать их для достижения отдельных политических целей. 

Украина была крупнейшим получателем иностранной помощи от США с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, но обязательства США перед Украиной были поставлены под вопрос с момента вступления Трампа в должность, а его республиканцы взяли под контроль обе палаты Конгресса в январе 2025 года.

С тех пор Конгресс не принимал ни одного важного законопроекта о помощи, и в частности демократы обвиняли Трампа и республиканцев в медленном предоставлении помощи, которая была одобрена до его вступления в должность.

По данным Совета по международным отношениям, к концу сентября 2024 года США выделили 175 миллиардов долларов, связанных с вторжением россии в Украину, 106 миллиардов долларов из которых пошли на прямую помощь Украине, тогда как 69 миллиардов долларов остались в экономике США для поддержки американской промышленности.

В Сенате США одобрили увеличение военной помощи Украине на 750 млн долларов12.06.26, 01:05 • 7763 просмотра

Юлия Шрамко

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