Иран занялся тайным планом по эскалации войны - WSJ

Иран занялся тайным планом по эскалации войны, и перехваченные коммуникации и другие разведданные свидетельствуют о стратегическом сдвиге лидеров — сторонников жесткой линии, направленном на повышение издержек для США и их региональных союзников, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, после того как президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном в середине июня, должностные лица администрации начали работу, чтобы заручиться поддержкой соглашения, которое, по их мнению, должно было вновь открыть Ормузский пролив и положить начало сворачиванию войны.

По словам иранских и арабских чиновников, "лидеры Ирана — сторонники жесткой линии собрались в Тегеране и разработали другой план". "По их мнению, пакт, вероятно, был лишь попыткой США и Израиля снять давление с мировой экономики и выиграть время для более масштабной атаки в будущем. Вместо того чтобы верить в переговоры, они потратили последние два месяца на подготовку к более масштабной битве", говорится в публикации.

Их усилия, как сообщается, "включают предоставление мощному Корпусу стражей Исламской революции большего контроля над регулярной армией страны, назначение закаленных ветеранов войны с Ираком и прошлых внутренних репрессий на ключевые должности, расширение внутренних контрразведывательных операций и наращивание производства ракет и беспилотников". Руководство, как пишет издание, быстро перехватило инициативу, атакуя корабли, чтобы усилить контроль Ирана над Ормузским проливом и расширить поле боя до Красного моря, которое Саудовская Аравия использовала, чтобы обойти иранский контроль в Персидском заливе.

Арабские разведывательные чиновники "собрали доказательства, включая сообщения между Ираном и союзными ополченцами в таких странах, как Йемен и Ирак, стратегического сдвига внутри руководства страны — сторонников жесткой линии, направленного на подготовку своих сил к расширению войны и увеличению издержек для США", говорят чиновники, знакомые с выводами.

"Лидеры Ирана все чаще говорят о наступательных операциях на территории противника, что вызывает обеспокоенность в более слабых странах Персидского залива, таких как Кувейт", отмечает издание.

Трамп заявил, что США могут полностью уничтожить Иран, но не хотят этого делать