Іран зайнявся таємним планом щодо ескалації війни - WSJ

Іран зайнявся таємним планом щодо ескалації війни, перехоплені комунікації та інші розвідувальні дані свідчать про стратегічний зсув лідерів - прихильників жорсткої лінії, спрямований на підвищення витрат для США та їхніх регіональних союзників, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, після того, як президент США Дональд Трамп підписав меморандум про взаєморозуміння з Іраном у середині червня, посадовці адміністрації розпочали роботу, щоб заручитися підтримкою угоди, яка, на їхню думку, мала б знову відкрити Ормузьку протоку та розпочати згортання війни.

За словами іранських та арабських чиновників, "лідери Ірану - прихильники жорсткої лінії зібралися в Тегерані та розробили інший план". "На їхню думку, пакт, ймовірно, був лише спробою США та Ізраїлю зняти тиск зі світової економіки та виграти час для більшої атаки в майбутньому. Замість того, щоб вірити в переговори, вони витратили останні два місяці на підготовку до більшої битви", ідеться у публікації.

Їхні зусилля, як повідомляється, "включають надання потужному Корпусу вартових Ісламської революції більшого контролю над регулярною армією країни, призначення загартованих ветеранів війни з Іраком та минулих внутрішніх репресій на ключові посади, розширення внутрішніх контррозвідувальних операцій та нарощування виробництва ракет і безпілотників". Керівництво, як пише видання, швидко перехопило ініціативу, атакуючи кораблі, щоб посилити контроль Ірану над Ормузькою протокою та розширити поле бою до Червоного моря, яке Саудівська Аравія використовувала, щоб обійти іранський контроль в Перській затоці.

Посадовці арабської розвідки, "зібрали докази, включаючи спілкування між Іраном та союзниками-ополченцями в таких країнах, як Ємен та Ірак, стратегічного зсуву всередині керівництва країни - прихильників жорсткої лінії, щоб підготувати свої сили до розширення війни та збільшення витрат для США", кажуть чиновники, знайомі з висновками.

"Лідери Ірану все частіше говорять про наступальні операції на території противника, що викликає занепокоєння у слабших країнах Перської затоки, таких як Кувейт", зазначає видання.

Трамп заявив, що США можуть повністю знищити Іран але не хочуть цього робити