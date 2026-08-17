Сеул ответил на решение Трампа сократить военные учения

Южная Корея опубликовала заявление по поводу решения президента США Дональда Трампа сократить ежегодные военные учения между двумя странами, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Контекст

Президент Дональд Трамп заявил, что США «существенно сократят» совместные военные учения с Южной Кореей, ссылаясь на свои «очень хорошие отношения» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он также отметил в Truth Social, что Южная Корея недавно отказалась присоединиться к США в «денуклеаризации» Ирана. «Эти учения не только дорогие, причем значительную часть этих расходов оплачивают Соединенные Штаты Америки (как всегда!), но и посылают абсолютно неуместный и враждебный сигнал», — написал Трамп.

Трамп сокращает военные учения США и Южной Кореи из-за Ирана и «хороших отношений» с Ким Чен Ыном

Ответ Сеула

Сеул заявил, что изучает комментарии Трампа, добавив, что надеется на благоприятные отношения между Вашингтоном и Пхеньяном, которые могут привести к содержательным переговорам. Пхеньян пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее Южная Корея заявила, что учения с США будут продолжаться «по графику».

Это произошло после того, как Северная Корея в этом месяце провела испытания баллистических ракет, запрещенные Организацией Объединенных Наций.

Заявление Трампа прозвучало менее чем через 24 часа после того, как он опубликовал старую фотографию себя и Кима за 2019 год, написав, что они были хорошими друзьями, «несмотря на недружелюбный вид на этой конкретной фотографии».

В своем заявлении президентский Голубой дом Южной Кореи заявил, что продолжит дипломатические консультации по военному сотрудничеству между США и Кореей, связанному с Ормузским проливом, а также обсудит детали совместных военных учений с Соединенными Штатами.

Эксперты предполагают, что отказ от совместных военных учений может привести к высоким затратам и относительно небольшой пользе.

На прошлой неделе военные лидеры США и Южной Кореи провели совместную пресс-конференцию, на которой объявили об учениях «Щит свободы Ульчи» (Ulchi Freedom Shield).

Во время пресс-конференции военные лидеры упомянули, в частности, о развертывании Северной Кореей войск для помощи России в войне против Украины.

Военный представитель США Райан Дональд заявил, что «наши учения учитывают эту угрозу», имея в виду северокорейских солдат, возвращающихся с поля боя. Около 28 500 американских военнослужащих размещены в Южной Корее.

В пятницу Министерство иностранных дел Северной Кореи осудило совместные военные учения как «репетицию агрессивной войны».

Совместные учения состоялись через несколько дней после того, как Южная Корея, США и Япония зафиксировали второе ракетное испытание КНДР за несколько дней.

Пхеньян ускорил усилия по расширению своих ядерной и ракетной программ после провала в 2019 году громких дипломатических контактов Кима с Трампом во время его первого срока в Белом доме.

Он стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи, когда посетил ее семь лет назад.

Для Сеула пост Трампа является неоднозначным сигналом. С одной стороны, они просили Трампа взаимодействовать с Пхеньяном, и этот пост вселяет надежду, что он может вернуть Кима за стол переговоров. Но Трамп также намекает, что недоволен нежеланием Южной Кореи вносить прямой военный или логистический вклад в военные действия США против Ирана, пишет издание.

Он также выразил недовольство другими союзниками за их нежелание вмешиваться в конфликт, включая Японию, Францию и Великобританию.

Шаг Трампа по сокращению совместных военных учений с Южной Кореей не является беспрецедентным. Он полностью приостановил учения в 2018 году во время переговоров о денуклеаризации с Кимом. Тогда он сказал, что ежегодные учения были «провокационными» по отношению к Северной Корее, а прекращение «военных игр» сэкономило бы США «огромное количество денег». Учения вновь были сокращены в 2020 году во время пандемии Covid-19.

Что говорят в Украине

В Украине также прокомментировали решение Трампа по поводу учений.

"В то же время КНДР отправляет военнослужащих получать опыт на войне рф против Украины, готовясь к возможной эскалации на Корейском полуострове", — отметил в понедельник в социальных сетях руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.