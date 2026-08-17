Сеул відповів на рішення Трампа скоротити військові навчання

$44.710.0151.710.15
ukenru
09:35 • 4084 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 7124 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 8288 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
06:18 • 17223 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
05:27 • 21396 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
17 серпня, 04:33 • 19013 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
17 серпня, 04:21 • 23592 перегляди
У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка
17 серпня, 00:57 • 14882 перегляди
Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США
16 серпня, 18:07 • 34636 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
16 серпня, 15:22 • 36174 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3м/с
36%
743мм
Популярнi новини
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 29595 перегляди
Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень17 серпня, 01:15 • 8756 перегляди
росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння17 серпня, 01:36 • 13653 перегляди
Українські БПЛА Vector зможуть бачити росіян крізь туман і хмари завдяки новому радаруPhoto17 серпня, 01:56 • 12692 перегляди
Що святкують 17 серпня в Україні та світі17 серпня, 04:00 • 12200 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 61930 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 61276 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 112142 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 95491 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 87177 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кім Чен Ин
Руслан Кравченко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Ізраїль
Південна Корея
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 6754 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 29770 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 29688 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 59291 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 96200 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Крилата ракета
Гриби
Instagram

Сеул відповів на рішення Трампа скоротити військові навчання

Київ • УНН

 • 2712 перегляди

Південна Корея переглядає коментарі Трампа про скорочення спільних навчань, сподіваючись на змістовні переговори. Пхеньян поки не відреагував, а експерти попереджають про можливі високі витрати.

Сеул відповів на рішення Трампа скоротити військові навчання

Південна Корея опублікувала заяву щодо рішення президента США Дональда Трампа скоротити щорічні військові навчання між двома країнами, пише УНН з посиланням на BBC.

Контекст

Президент Дональд Трамп заявив, що США "суттєво скоротять" спільні військові навчання з Південною Кореєю, посилаючись на свої "дуже добрі відносини" з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Він також зазначив на Truth Social, що Південна Корея нещодавно відмовилася приєднатися до США у "денуклеаризації" Ірану. "Ці навчання не тільки дорогі, причому значну частину цих витрат оплачують Сполучені Штати Америки (як завжди!), але й посилають абсолютно недоречний та ворожий сигнал", – написав Трамп.

Трамп скорочує військові навчання США та Південної Кореї через Іран та "добрі відносини" з Кім Чен Ином17.08.26, 02:37 • 3602 перегляди

Відповідь Сеула

Сеул заявив, що переглядає коментарі Трампа, додавши, що сподівається на сприятливі відносини між Вашингтоном і Пхеньяном, які можуть призвести до змістовних переговорів. Пхеньян поки що не прокоментував ситуацію.

Раніше Південна Корея заявила, що навчання з США триватимуть "за графіком".

Це сталося після того, як Північна Корея цього місяця провела випробування балістичних ракет, заборонені Організацією Об'єднаних Націй.

Заява Трампа пролунала менш ніж через 24 години після того, як він опублікував стару фотографію себе та Кіма з 2019 року, написавши, що вони були добрими друзями, "попри недружній вигляд на цьому конкретному фото".

У своїй заяві президентський Блакитний дім Південної Кореї заявив, що продовжить дипломатичні консультації щодо військової співпраці між США та Кореєю, пов'язаної з Ормузькою протокою, а також обговорить деталі спільних військових навчань зі Сполученими Штатами.

Експерти припускають, що відмова від спільних військових навчань може призвести до високих витрат і відносно невеликої користі.

Минулого тижня військові лідери США та Південної Кореї провели спільну пресконференцію, на якій оголосили про навчання "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield).

Під час пресконференції військові лідери згадали у тому числі про розгортання військ Північною Кореєю для допомоги війні росії проти України.

Військовий речник США Раян Дональд заявив, що "наші навчання враховують цю загрозу", маючи на увазі північнокорейських солдатів, які повертаються з поля бою. Близько 28 500 американських військовослужбовців розміщені в Південній Кореї.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ Північної Кореї засудило спільні військові навчання як "репетицію агресивної війни".

Спільні навчання відбулися через кілька днів після того, як Південна Корея, США та Японія зафіксували друге ракетне випробування КНДР за кілька днів.

Пхеньян прискорив зусилля щодо розширення своїх ядерних та ракетних програм після провалу у 2019 році гучних дипломатичних контактів Кіма з Трампом під час його першого терміну в Білому домі.

Він став першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї, коли відвідав її сім років тому.

Для Сеула пост Трампа є неоднозначним сигналом. З одного боку, вони просили Трампа взаємодіяти з Пхеньяном, і цей пост вселяє надію, що він може повернути Кіма за стіл переговорів. Але Трамп також натякає, що він незадоволений небажанням Південної Кореї робити прямий військовий чи логістичний внесок у військові дії США з Іраном, пише видання.

Він також висловив невдоволення іншими союзниками за їхнє небажання втручатися в конфлікт, включаючи Японію, Францію та Велику Британію.

Крок Трампа щодо скорочення спільних військових навчань з Південною Кореєю не є безпрецедентним. Він повністю зупинив навчання у 2018 році під час переговорів про денуклеаризацію з Кімом. Він сказав тоді, що щорічні навчання були "провокаційними" щодо Північної Кореї та припинення "військових ігор" заощадило б США "величезну кількість грошей". Навчання знову були скорочені у 2020 році під час пандемії Covid-19.

Що кажуть в Україні

В Україні також прокоментували рішення Трампа щодо навчань.

"У той же час КНДР відправляє військових здобувати досвід на війні рф проти України, готуючись до можливої ескалації на Корейському півострові", - зазначив у соцмережах у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Юлія Шрамко

Світ
Війна в Україні
Кім Чен Ин
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Франція
Велика Британія
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран