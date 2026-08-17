Сеул відповів на рішення Трампа скоротити військові навчання

Південна Корея опублікувала заяву щодо рішення президента США Дональда Трампа скоротити щорічні військові навчання між двома країнами, пише УНН з посиланням на BBC.

Контекст

Президент Дональд Трамп заявив, що США "суттєво скоротять" спільні військові навчання з Південною Кореєю, посилаючись на свої "дуже добрі відносини" з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Він також зазначив на Truth Social, що Південна Корея нещодавно відмовилася приєднатися до США у "денуклеаризації" Ірану. "Ці навчання не тільки дорогі, причому значну частину цих витрат оплачують Сполучені Штати Америки (як завжди!), але й посилають абсолютно недоречний та ворожий сигнал", – написав Трамп.

Трамп скорочує військові навчання США та Південної Кореї через Іран та "добрі відносини" з Кім Чен Ином

Відповідь Сеула

Сеул заявив, що переглядає коментарі Трампа, додавши, що сподівається на сприятливі відносини між Вашингтоном і Пхеньяном, які можуть призвести до змістовних переговорів. Пхеньян поки що не прокоментував ситуацію.

Раніше Південна Корея заявила, що навчання з США триватимуть "за графіком".

Це сталося після того, як Північна Корея цього місяця провела випробування балістичних ракет, заборонені Організацією Об'єднаних Націй.

Заява Трампа пролунала менш ніж через 24 години після того, як він опублікував стару фотографію себе та Кіма з 2019 року, написавши, що вони були добрими друзями, "попри недружній вигляд на цьому конкретному фото".

У своїй заяві президентський Блакитний дім Південної Кореї заявив, що продовжить дипломатичні консультації щодо військової співпраці між США та Кореєю, пов'язаної з Ормузькою протокою, а також обговорить деталі спільних військових навчань зі Сполученими Штатами.

Експерти припускають, що відмова від спільних військових навчань може призвести до високих витрат і відносно невеликої користі.

Минулого тижня військові лідери США та Південної Кореї провели спільну пресконференцію, на якій оголосили про навчання "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield).

Під час пресконференції військові лідери згадали у тому числі про розгортання військ Північною Кореєю для допомоги війні росії проти України.

Військовий речник США Раян Дональд заявив, що "наші навчання враховують цю загрозу", маючи на увазі північнокорейських солдатів, які повертаються з поля бою. Близько 28 500 американських військовослужбовців розміщені в Південній Кореї.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ Північної Кореї засудило спільні військові навчання як "репетицію агресивної війни".

Спільні навчання відбулися через кілька днів після того, як Південна Корея, США та Японія зафіксували друге ракетне випробування КНДР за кілька днів.

Пхеньян прискорив зусилля щодо розширення своїх ядерних та ракетних програм після провалу у 2019 році гучних дипломатичних контактів Кіма з Трампом під час його першого терміну в Білому домі.

Він став першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї, коли відвідав її сім років тому.

Для Сеула пост Трампа є неоднозначним сигналом. З одного боку, вони просили Трампа взаємодіяти з Пхеньяном, і цей пост вселяє надію, що він може повернути Кіма за стіл переговорів. Але Трамп також натякає, що він незадоволений небажанням Південної Кореї робити прямий військовий чи логістичний внесок у військові дії США з Іраном, пише видання.

Він також висловив невдоволення іншими союзниками за їхнє небажання втручатися в конфлікт, включаючи Японію, Францію та Велику Британію.

Крок Трампа щодо скорочення спільних військових навчань з Південною Кореєю не є безпрецедентним. Він повністю зупинив навчання у 2018 році під час переговорів про денуклеаризацію з Кімом. Він сказав тоді, що щорічні навчання були "провокаційними" щодо Північної Кореї та припинення "військових ігор" заощадило б США "величезну кількість грошей". Навчання знову були скорочені у 2020 році під час пандемії Covid-19.

Що кажуть в Україні

В Україні також прокоментували рішення Трампа щодо навчань.

"У той же час КНДР відправляє військових здобувати досвід на війні рф проти України, готуючись до можливої ескалації на Корейському півострові", - зазначив у соцмережах у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.