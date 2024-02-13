"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины

Помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора и приближает справедливый мир в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине на более 60 млрд долл., пишет УНН.

Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение. Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну - написал Зеленский в X.

Президент подчеркнул, что "американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира".

Напомним

Сенат США 13 февраля одобрил пакет помощи на 95,3 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня, предусматривающий более 60 млрд долл. для Украины, после месяцев переговоров.

Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей