"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины
Сенат США утвердил более 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая, по словам президента Зеленского, позволит спасать жизни людей от российского террора.
Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину
Настоятеля одного из храмов Днепропетровской епархии УПЦ (Московского Патриархата), который поддержал вторжение россии в Украину и оправдывал его в своих проповедях, приговорили к 5 годам лишения свободы.
Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей
Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, который, как ожидает Премьер-министр, также будет одобрен Палатой представителей.
Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство
В Офисе генпрокурора говорят, что новое расследование по делу о Bihus. Info начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия для установления причастных к совершению преступления.
На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский
Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.
Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.
Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды
Украина планирует запустить национальную систему торговли квотами на выбросы в пилотном режиме в следующем году, а полностью запустить ее до 2026 года.
После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка с "Евровидения" Екатериной Заботкиной, чтобы обсудить обеспечение доступа к информации и услугам на украинском жестовом языке для людей с недостатками слуха.
Армия рф ударила по жилым кварталам Херсона: есть раненая, поврежден троллейбус
Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 60-летнюю женщину и повредив троллейбус в центре города.
Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье
Бывшему депутату, занимающему руководящую должность в районном совете, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.