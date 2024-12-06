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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак и представители команды Трампа обсудили планы рф и как их сорвать

Киев  •  УНН

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Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа для обсуждения планов россии. Также состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами США и представителями бизнеса.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и представители команды избранного президента США Дональда Трампа обсудили планы россии, а также то, какие шаги надо предпринять, чтобы их сорвать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

"Глава офиса главы государства провел встречи с представителями команды избранного Президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Ярмак подробно рассказал о ситуации на фронте и передал флаги украинских бригад: 95-й ОДШБр, 92-й Омбр, 80-й ОДШБр, 57-й ОМПБр и 3-й ОШБр.

"Стороны обсудили планы россии, а также то, какие шаги надо предпринять, чтобы их сорвать", - отмечается в сообщении.

В Белом доме глава офиса главы государства встретился с советником по национальной безопасности Президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.

"Ермак также провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом", - информирует ОП.

Кроме того, глава Ярмак встретился с филантропом Уильямом Альбертом Законом и другими представителями бизнес-кругов США, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.

Налаживание сотрудничества с будущей администрацией США: украинская делегация провела встречу с советниками Трампа - Reuters5 дек. 2024, 00:49 • 82792 просмотра

Дополнение

5 декабря Wall Street Journal заявляло, что украинские чиновники проводят переговоры на высоком уровне с новой администрацией Дональда Трампа, пытаясь уменьшить широкие разногласия в вопросе достижения урегулирования войны Киева с россией еще до того, как новоизбранный президент США вступит в должность. 

CNN сообщало, что во время встреч руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с американскими политиками и должностными лицами украинская сторона пыталась дать свою оценку ситуации на поле боя и наладить с американцами взаимопонимание.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
demokraticheskaya-partiya-soedinennie-shtatiДемократическая партия (Соединенные Штаты)
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
belii-domБелый дом
mitch-makkonnellМитч Макконнелл
lindsi-gremЛиндси Грэм
donald-trampДональд Трамп
dzheik-sallivanДжейк Салливан
andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты