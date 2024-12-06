Ермак и представители команды Трампа обсудили планы рф и как их сорвать
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа для обсуждения планов россии. Также состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами США и представителями бизнеса.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и представители команды избранного президента США Дональда Трампа обсудили планы россии, а также то, какие шаги надо предпринять, чтобы их сорвать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
"Глава офиса главы государства провел встречи с представителями команды избранного Президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.
Ярмак подробно рассказал о ситуации на фронте и передал флаги украинских бригад: 95-й ОДШБр, 92-й Омбр, 80-й ОДШБр, 57-й ОМПБр и 3-й ОШБр.
"Стороны обсудили планы россии, а также то, какие шаги надо предпринять, чтобы их сорвать", - отмечается в сообщении.
В Белом доме глава офиса главы государства встретился с советником по национальной безопасности Президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.
"Ермак также провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом", - информирует ОП.
Кроме того, глава Ярмак встретился с филантропом Уильямом Альбертом Законом и другими представителями бизнес-кругов США, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.
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Дополнение
5 декабря Wall Street Journal заявляло, что украинские чиновники проводят переговоры на высоком уровне с новой администрацией Дональда Трампа, пытаясь уменьшить широкие разногласия в вопросе достижения урегулирования войны Киева с россией еще до того, как новоизбранный президент США вступит в должность.
CNN сообщало, что во время встреч руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с американскими политиками и должностными лицами украинская сторона пыталась дать свою оценку ситуации на поле боя и наладить с американцами взаимопонимание.