Налаживание сотрудничества с будущей администрацией США: украинская делегация провела встречу с советниками Трампа - Reuters
Киев • УНН
Делегация во главе с Ермаком встретилась с будущими советниками Трампа Волцем и Келлогом. Целью визита стало налаживание сотрудничества для получения поддержки в войне против россии.
Украинская делегация встретилась с высокопоставленными представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что целью визита стало налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для получения поддержки в войне против России.
Делегацию возглавлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По словам источника, в Вашингтоне украинская сторона встретилась с избранным советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Майком Волцем и специальным посланником по Украине Китом Келлогом. Детали встречи пока не разглашаются.
Издание отмечает, что команда переходной администрации Трампа не прокомментировала встречу.
Напомним
Майк Джонсон заявил, что вопрос дополнительной помощи Украине не будут рассматривать до инаугурации Трампа. Спикер считает, что избрание Трампа уже меняет динамику войны.