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Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Киев  •  УНН

24 апреля 2024, 02:40  •  948 просмотра

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Президент Зеленский выразил глубокую благодарность Сенату США за одобрение жизненно важной помощи Украине, поблагодарив лидеров обеих партий за сильную двухпартийную поддержку.

Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокую благодарность Сенату Конгресса США за принятие жизненно важного закона о предоставлении помощи Украине.

В своем официальном обращении Глава Украины поблагодарил лидеров обеих политических партий за их решительное лидерство в этом вопросе.

Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него

- поблагодарил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул важность этого голосования для укрепления роли Соединенных Штатов как маяка демократии и лидера свободного мира.

Он также выразил благодарность всем американцам, которые поддерживают Украину и понимают историческое значение оказания помощи.

Кроме того, Глава украинского государства подчеркнул, что ценит поддержку Президента США Байдена, ожидая его быстрого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи.

Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах

- отметил Владимир Зеленский.

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Подчеркивая важность помощи для Украины, Зеденский отметил необходимость быстрого предоставления военной поддержки, которая поможет в восстановлении справедливого мира в регионе.

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- добавил Владимир Зеленский.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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