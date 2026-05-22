Соединенные Штаты заморозили продажу оружия Тайваню из-за войны с Ираном

Киев • УНН

 • 900 просмотра

США приостановили продажу оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов из-за дефицита боеприпасов. Дальнейшие поставки будут зависеть от решения главы Пентагона.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као заявил в четверг, что Соединенные Штаты приостанавливают продажу вооружения Тайваню на сумму 14 миллиардов долларов из-за войны администрации Трампа с Ираном. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Выступая на слушаниях подкомитета Сената США по вопросам оборонных ассигнований, Као настаивал, что у США все еще есть "достаточно" ракет и систем-перехватчиков, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу истощения американских запасов боеприпасов.

Сейчас мы делаем паузу, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые боеприпасы для Epic Fury — а их у нас достаточно. Мы просто проверяем, что у нас есть все необходимое, а затем продажи иностранным военным возобновятся, когда администрация сочтет это нужным

— сказал Као сенатору Митчу Макконнеллу.

На вопрос Макконнелла, ожидает ли он, что продажа все же будет одобрена, Као ответил, что это будет зависеть от министра обороны Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

"Да, именно это и вызывает серьезную обеспокоенность", — ответил Макконнелл.

Заявления Као, похоже, противоречат ранее озвученной позиции президента Дональда Трампа относительно паузы. На прошлой неделе Трамп предположил, что может отложить продажу вооружения Тайваню в качестве "переговорного козыря" в отношениях с Китаем.

"Я еще этого не одобрил. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп Fox News. "Возможно, сделаю это, а возможно — нет".

Общаясь с журналистами после поездки в Китай, Трамп заявил, что этот вопрос "подробно" обсуждался с председателем КНР Си Цзиньпином, и добавил, что примет решение "в ближайшее время".

Комментарии Као также прозвучали на фоне растущей обеспокоенности состоянием американских военных запасов.

Сообщается, что с начала войны с Ираном 28 февраля США израсходовали тысячи ракет, использовав почти весь запас дальнобойных малозаметных крылатых ракет и существенно сократив запасы Tomahawk, ракет-перехватчиков Patriot, ракет Precision Strike и наземных ракет ATACMS.

Белый дом планирует обратиться к Конгрессу с просьбой выделить дополнительно от 80 до 100 миллиардов долларов на войну с Ираном. Значительная часть этих средств должна пойти на пополнение дорогостоящих и высокотехнологичных вооружений, израсходованных за 12 недель конфликта, который с начала апреля перешел в напряженное перемирие.

Ольга Розгон

