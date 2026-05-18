Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Президент Тайваня защитил закупку американского оружия после заявлений Трампа

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Лай Циндэ назвал оружие США ключом к миру после слов Трампа о козыре. Трамп пока не одобрил новый пакет военной помощи на 14 миллиардов долларов.

Президент Тайваня защитил закупку американского оружия после заявлений Трампа
Фото: АР

Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что закупка американского оружия является ключевым фактором сдерживания конфликта в регионе после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение дальнейшие поставки вооружения острову. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам тайваньского лидера, сотрудничество с США в сфере безопасности и продажа американского оружия способствуют поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Мы благодарим президента Трампа за его постоянную поддержку мира и стабильности в Тайваньском проливе

– заявил Лай Циндэ.

Трамп назвал поставки оружия "козырем в переговорах"

Заявление президента Тайваня прозвучало после интервью Трампа телеканалу Fox News, в котором он сообщил, что еще не одобрил новый пакет вооружений для Тайваня на 14 миллиардов долларов.

Честно говоря, это очень хороший козырь для нас в переговорах

– сказал президент США, комментируя возможность новых поставок оружия острову.

В то же время Трамп уже утвердил в декабре пакет военной помощи Тайваню на 11 миллиардов долларов, в который вошли ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение.

Тайвань заявил, что не откажется от суверенитета

В Тайбэе после заявлений Трампа пытались снизить напряжение, подчеркнув, что официальная политика США в отношении Тайваня не изменилась. Лай Циндэ заявил, что Тайвань не стремится к эскалации конфликта, однако не откажется от своего суверенитета и демократического устройства.

Президент Тайваня также назвал Китай "коренной причиной подрыва регионального мира и стабильности" из-за постоянного давления на остров.

