"Далеко не все" - Зеленский показал "дальнобойные санкции" и анонсировал их наращивание

Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео украинские "дальнобойные санкции" за неделю, но отметил, что это "далеко не все", и анонсировал наращивание "дистанции и количества применения санкций", пишет УНН.

Наши дальнобойные санкции за эту неделю. И большая часть операций еще продолжается, поэтому на видео далеко не все наши результаты - написал Зеленский в соцсетях, обнародовав видео.

Как сообщил Президент, "есть поражение самолета-амфибии Бе-200, вертолета Ка-27, корабля-сухогруза с боеприпасами, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", зенитного ракетного комплекса "Тор", комплекса связи "Редут-2УС", дронов и многого другого". "Также наши дальнобойные санкции били по объектам российской нефтяной сферы и кораблям. Расстояния – почти 1000 километров от линии боевого соприкосновения", - указал Зеленский.

Это вполне справедливые наши ответы на то, что делают россияне. Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать. Спасибо всем, кто работает на нашу силу! Спасибо воинам ВСУ, СБУ и разведок за меткость - подчеркнул Зеленский.

Зеленский провел совещание с ГШ, разведками и СБУ - в фокусе "дальнобойные санкции", попытки россии больше втянуть беларусь в войну и планы рф по новым ударам