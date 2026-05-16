09:10 • 2016 просмотра
"Далеко не все" - Зеленский показал "дальнобойные санкции" и анонсировал их наращивание
15 мая, 19:59
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
15 мая, 17:43
Адвокат Ермака внес за подзащитного 5 млн грн залога. В ВАКС говорят, что на счета уже поступило почти 60 млн
15 мая, 15:44
россия может ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, но не способна уничтожить украинские бункеры – эксперт
15 мая, 15:05
россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления
15 мая, 14:59
Трамп заявил, что говорил с Си о войне рф против Украины, и отреагировал на российский удар по Киеву
15 мая, 13:47
ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рфPhoto
15 мая, 13:25
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
15 мая, 09:04
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
15 мая, 07:48
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
"Далеко не все" - Зеленский показал "дальнобойные санкции" и анонсировал их наращивание

Киев • УНН

 • 2016 просмотра

Президент показал поражение самолетов, кораблей и ПВО врага, в том числе на расстоянии до 1000 километров. Украина планирует наращивать дистанцию и количество таких санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео украинские "дальнобойные санкции" за неделю, но отметил, что это "далеко не все", и анонсировал наращивание "дистанции и количества применения санкций", пишет УНН.

Наши дальнобойные санкции за эту неделю. И большая часть операций еще продолжается, поэтому на видео далеко не все наши результаты

- написал Зеленский в соцсетях, обнародовав видео.

Как сообщил Президент, "есть поражение самолета-амфибии Бе-200, вертолета Ка-27, корабля-сухогруза с боеприпасами, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", зенитного ракетного комплекса "Тор", комплекса связи "Редут-2УС", дронов и многого другого". "Также наши дальнобойные санкции били по объектам российской нефтяной сферы и кораблям. Расстояния – почти 1000 километров от линии боевого соприкосновения", - указал Зеленский.

Это вполне справедливые наши ответы на то, что делают россияне. Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать. Спасибо всем, кто работает на нашу силу! Спасибо воинам ВСУ, СБУ и разведок за меткость

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский провел совещание с ГШ, разведками и СБУ - в фокусе "дальнобойные санкции", попытки россии больше втянуть беларусь в войну и планы рф по новым ударам15.05.26, 16:35 • 2364 просмотра

Юлия Шрамко

