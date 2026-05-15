Зеленский провел совещание с ГШ, разведками и СБУ - в фокусе "дальнобойные санкции", попытки россии больше втянуть беларусь в войну и планы рф по новым ударам

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными, разведками и СБУ, где в фокусе были три вопроса - "дальнейшие дальнобойные санкции", попытки россии больше втянуть беларусь в войну - "россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО", а также планы рф относительно новых ударов, "в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений"", о чем Глава государства сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Провел сегодня совещание с руководителями ГШ ВСУ, ГУР МО, СВРУ и СБУ. Три ключевых направления обсуждения - написал Зеленский.

Президент указал:

Первое – определяемся с целями для наших дальнейших дальнобойных санкций против россии за эту войну и удары против наших городов и сел

Он подчеркнул: "Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые забирают жизни наших людей". "Мы вполне справедливо отвечаем по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев. Благодарен нашим воинам за преданность защите украинских интересов и всем привлеченным украинским структурам – за развитие действительно сильной системы наших дальнобойных санкций. Это то, что ощутимо", - отметил Глава государства.

Второе – продолжаем фиксировать российские попытки больше втянуть беларусь в войну против Украины. Знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и александром лукашенко, которые имеют целью убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям. В частности, россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории беларуси - сообщил Зеленский.

По его словам, "Украина владеет деталями разговора между россией и беларусью". "Украина, несомненно, будет защищать себя и своих людей, если александр лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение", - отметил Президент.

Зеленский указал:

Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке



Также Президент сообщил:

Третье – специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Конечно, мы приняли к сведению эту информацию

"Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство. Украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. россии надо заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

Также Президент сопроводил это сообщение рядом снимков, в частности с надписями об объектах в центре Киева и не только.