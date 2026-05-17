Украина рассчитывает на Казахстан в вопросах энергетики и послевоенного восстановления. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию The Times of Central Asia, сообщает УНН.

В ходе беседы глава МИД очертил ключевые направления сотрудничества между Украиной и Казахстаном, подчеркнув важность развития партнерства в сфере логистики, энергетики и послевоенного восстановления.

По словам главы МИД, Казахстан играет все более важную роль для Украины как партнер в Центральной Азии. В частности, речь идет о развитии новых транспортных маршрутов и привлечении инвестиций для восстановления украинской экономики после войны.

Сибига также обратил внимание на стратегическое значение Казахстана для глобальной энергетической безопасности.

Важно, чтобы Казахстан оставался одним из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Евразии, одновременно диверсифицируя и модернизируя свой энергетический сектор. Казахстан также является одним из ведущих мировых производителей урана, который является критически важным ресурсом для производства ядерной энергии. Это играет важную роль в глобальной энергетической безопасности

Что министр иностранных дел сказал об общем прошлом Украины и Казахстана

Отдельно глава МИД затронул тему исторической памяти и общего опыта Украины и Казахстана, связанного с политикой репрессий и подавления национальной идентичности.

По словам Сибиги, стратегическая цель россии заключается в продолжении политики, которая, по его оценке, берет начало еще со времен Российской империи и советского периода.

Стратегическая цель россии — завершить то, что в свое время начала Российская империя и не смогла довести до конца советская власть: искоренение национальной идентичности и уничтожение самой основы нашего существования как отдельной нации