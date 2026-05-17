Казахстан имеет стратегическое значение для Украины - Сибига раскрыл причины
Киев • УНН
Министр Сибига подчеркнул важность Казахстана для энергетики и восстановления Украины. Страны объединяет общая история борьбы против репрессий рф.
Украина рассчитывает на Казахстан в вопросах энергетики и послевоенного восстановления. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию The Times of Central Asia, сообщает УНН.
В ходе беседы глава МИД очертил ключевые направления сотрудничества между Украиной и Казахстаном, подчеркнув важность развития партнерства в сфере логистики, энергетики и послевоенного восстановления.
По словам главы МИД, Казахстан играет все более важную роль для Украины как партнер в Центральной Азии. В частности, речь идет о развитии новых транспортных маршрутов и привлечении инвестиций для восстановления украинской экономики после войны.
Сибига также обратил внимание на стратегическое значение Казахстана для глобальной энергетической безопасности.
Важно, чтобы Казахстан оставался одним из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Евразии, одновременно диверсифицируя и модернизируя свой энергетический сектор. Казахстан также является одним из ведущих мировых производителей урана, который является критически важным ресурсом для производства ядерной энергии. Это играет важную роль в глобальной энергетической безопасности
Что министр иностранных дел сказал об общем прошлом Украины и Казахстана
Отдельно глава МИД затронул тему исторической памяти и общего опыта Украины и Казахстана, связанного с политикой репрессий и подавления национальной идентичности.
По словам Сибиги, стратегическая цель россии заключается в продолжении политики, которая, по его оценке, берет начало еще со времен Российской империи и советского периода.
Стратегическая цель россии — завершить то, что в свое время начала Российская империя и не смогла довести до конца советская власть: искоренение национальной идентичности и уничтожение самой основы нашего существования как отдельной нации
Министр также подчеркнул, что Украина и Казахстан имеют общую историческую память о запрете языка и культуры, репрессиях, депортациях и голодоморах.
Украина и Казахстан одинаково помнят трагические страницы своей истории: запреты языка и культуры, уничтожение интеллигенции, депортации, репрессии и голодоморы. Мы не имеем права допустить, чтобы это повторилось снова
В апреле 2026 года стало известно, что Казахстан отказался от планов построить три ТЭЦ совместно с рф. Изначально проекты строительства трех ТЭЦ планировалось реализовать при участии россии. Но сроки и условия неоднократно пересматривались, так как российская сторона не подтвердила условия льготного финансирования за счет российского государственного кредита.