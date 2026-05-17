Казахстан имеет стратегическое значение для Украины - Сибига раскрыл причины

$43.9651.44
ukenru
14:59 • 4446 просмотра
Украинские военные начали применение неуправляемых ракет, запускаемых с дронов FP-2Video
11:29 • 14880 просмотра
Удары по НПЗ в подмосковье и аэродрому Бельбек - СБУ озвучила деталиVideo
17 мая, 10:00 • 29462 просмотра
Амарант: чем полезны семена, как их употреблять и кому стоит быть осторожным
16 мая, 23:07 • 47497 просмотра
Болгария впервые в истории победила на Евровидении, Украина заняла 9 местоPhoto
16 мая, 19:08 • 68315 просмотра
Свитолина выиграла турнир WTA 1000 в Риме
16 мая, 14:47 • 59257 просмотра
Китай и США надеются на скорое завершение войны в Украине — Ван И
16 мая, 14:04 • 57021 просмотра
ВОЗ заявила, что хантавирус не мутировал и не стал более заразным после вспышки на круизном лайнере – СМИ
Эксклюзив
16 мая, 13:45 • 49322 просмотра
Дожди с грозами и жара до 27 градусов: какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
16 мая, 09:10 • 32939 просмотра
"Далеко не все" - Зеленский показал "дальнобойные санкции" и анонсировал их наращиваниеVideo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 78368 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
55%
743мм
Популярные новости
В Тринидаде и Тобаго задержали украинский самолет со взрывчаткой17 мая, 06:43 • 11847 просмотра
Атака российских БПЛА на Харьков 17 мая - сгорело семь авто, пожар потушилиPhoto17 мая, 06:57 • 10244 просмотра
Атаки рф на Херсон 16 и 17 мая - ранен 63-летний мужчина, умерла 22-летняя девушка17 мая, 07:21 • 10157 просмотра
Мировой порядок больше не работает - Залужный призвал к новым решениям в сфере безопасностиPhoto17 мая, 07:54 • 9966 просмотра
Зеленский раскрыл детали удара по московскому региону и обратился к россиянамVideo11:53 • 7060 просмотра
публикации
Амарант: чем полезны семена, как их употреблять и кому стоит быть осторожным17 мая, 10:00 • 29462 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 78368 просмотра
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto15 мая, 14:05 • 59713 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году15 мая, 13:25 • 77303 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo15 мая, 13:12 • 67309 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Крым
Реклама
УНН Lite
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 30706 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 32344 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 59489 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 60555 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 83572 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Facebook
Золото

Казахстан имеет стратегическое значение для Украины - Сибига раскрыл причины

Киев • УНН

 • 1578 просмотра

Министр Сибига подчеркнул важность Казахстана для энергетики и восстановления Украины. Страны объединяет общая история борьбы против репрессий рф.

Казахстан имеет стратегическое значение для Украины - Сибига раскрыл причины

Украина рассчитывает на Казахстан в вопросах энергетики и послевоенного восстановления. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию The Times of Central Asia, сообщает УНН.

В ходе беседы глава МИД очертил ключевые направления сотрудничества между Украиной и Казахстаном, подчеркнув важность развития партнерства в сфере логистики, энергетики и послевоенного восстановления.

Детали

По словам главы МИД, Казахстан играет все более важную роль для Украины как партнер в Центральной Азии. В частности, речь идет о развитии новых транспортных маршрутов и привлечении инвестиций для восстановления украинской экономики после войны.

Сибига также обратил внимание на стратегическое значение Казахстана для глобальной энергетической безопасности.

Важно, чтобы Казахстан оставался одним из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Евразии, одновременно диверсифицируя и модернизируя свой энергетический сектор. Казахстан также является одним из ведущих мировых производителей урана, который является критически важным ресурсом для производства ядерной энергии. Это играет важную роль в глобальной энергетической безопасности

- отметил министр.

Что министр иностранных дел сказал об общем прошлом Украины и Казахстана

Отдельно глава МИД затронул тему исторической памяти и общего опыта Украины и Казахстана, связанного с политикой репрессий и подавления национальной идентичности.

По словам Сибиги, стратегическая цель россии заключается в продолжении политики, которая, по его оценке, берет начало еще со времен Российской империи и советского периода.

Стратегическая цель россии — завершить то, что в свое время начала Российская империя и не смогла довести до конца советская власть: искоренение национальной идентичности и уничтожение самой основы нашего существования как отдельной нации

- подчеркнул он.

Министр также подчеркнул, что Украина и Казахстан имеют общую историческую память о запрете языка и культуры, репрессиях, депортациях и голодоморах.

Украина и Казахстан одинаково помнят трагические страницы своей истории: запреты языка и культуры, уничтожение интеллигенции, депортации, репрессии и голодоморы. Мы не имеем права допустить, чтобы это повторилось снова

- резюмировал глава МИД.

Напомним

В апреле 2026 года стало известно, что Казахстан отказался от планов построить три ТЭЦ совместно с рф. Изначально проекты строительства трех ТЭЦ планировалось реализовать при участии россии. Но сроки и условия неоднократно пересматривались, так как российская сторона не подтвердила условия льготного финансирования за счет российского государственного кредита.

Александра Василенко

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Казахстан