Зеленский раскрыл детали удара по московскому региону и обратился к россиянам
Киев • УНН
Зеленский заявил об успешных ударах украинского дальнобойного оружия по московскому региону. Силы обороны преодолели самую плотную вражескую систему ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский ответ на российские удары по городам и затягивание войны "вполне справедливы", а украинские дальнобойные средства на этот раз достигли московского региона. Об этом он сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.
По словам Зеленского, Украина продолжает наносить удары по территории РФ в ответ на агрессию и атаки по украинским населенным пунктам.
Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну
Он также отметил, что украинские производители дронов и ракет продолжают работать над усилением оборонных способностей страны.
Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины и все Силы обороны Украины за результативную работу.
Президент также уточнил: расстояние от государственной границы Украины до целей составило более 500 километров. Он также подчеркнул, что в московском регионе сосредоточена наибольшая концентрация российской противовоздушной обороны.
Концентрация российской ПВО в московском регионе - самая большая. Но преодолеваем
За неделю враг выпустил более 3170 беспилотников и 74 ракеты. В результате обстрелов погибли 52 человека и пострадали 346 гражданских лиц.