Зеленский раскрыл детали удара по московскому региону и обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский ответ на российские удары по городам и затягивание войны "вполне справедливы", а украинские дальнобойные средства на этот раз достигли московского региона. Об этом он сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.

По словам Зеленского, Украина продолжает наносить удары по территории РФ в ответ на агрессию и атаки по украинским населенным пунктам.

Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну