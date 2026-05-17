Зеленский раскрыл детали удара по московскому региону и обратился к россиянам

$43.9651.44
ukenru
11:29 • 4622 просмотра
Удары по НПЗ в подмосковье и аэродрому Бельбек - СБУ озвучила деталиVideo
10:00 • 16432 просмотра
Амарант: чем полезны семена, как их употреблять и кому стоит быть осторожным
16 мая, 23:07 • 39494 просмотра
Болгария впервые в истории победила на Евровидении, Украина заняла 9 местоPhoto
16 мая, 19:08 • 61156 просмотра
Свитолина выиграла турнир WTA 1000 в Риме
16 мая, 14:47 • 55024 просмотра
Китай и США надеются на скорое завершение войны в Украине — Ван И
16 мая, 14:04 • 55559 просмотра
ВОЗ заявила, что хантавирус не мутировал и не стал более заразным после вспышки на круизном лайнере – СМИ
Эксклюзив
16 мая, 13:45 • 48614 просмотра
Дожди с грозами и жара до 27 градусов: какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
16 мая, 09:10 • 32517 просмотра
"Далеко не все" - Зеленский показал "дальнобойные санкции" и анонсировал их наращиваниеVideo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 74407 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
15 мая, 17:43 • 69471 просмотра
Адвокат Ермака внес за подзащитного 5 млн грн залога. В ВАКС говорят, что на счета уже поступило почти 60 млн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3м/с
51%
744мм
Популярные новости
Что празднуют 17 мая: День жертв политических репрессий, почтение памяти жертв СПИДа и День рождения интернета17 мая, 03:30 • 13822 просмотра
В подмосковье после атаки дронов вспыхнула нефтеналивная станция – AstraPhoto17 мая, 04:30 • 14916 просмотра
Премьер Британии Кир Стармер якобы готов уйти в отставку – Daily Mail17 мая, 04:38 • 11599 просмотра
Малайзия и Норвегия поссорились из-за отмены соглашения на поставку ракет17 мая, 04:47 • 13027 просмотра
Си Цзиньпин и путин заявили об углублении сотрудничества между Китаем и россией17 мая, 04:59 • 5896 просмотра
публикации
Амарант: чем полезны семена, как их употреблять и кому стоит быть осторожным10:00 • 16424 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 74407 просмотра
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto15 мая, 14:05 • 56254 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году15 мая, 13:25 • 73903 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo15 мая, 13:12 • 64022 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Валерий Залужный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 28337 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 30093 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 57430 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 58692 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 81800 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Зеленский раскрыл детали удара по московскому региону и обратился к россиянам

Киев • УНН

 • 3256 просмотра

Зеленский заявил об успешных ударах украинского дальнобойного оружия по московскому региону. Силы обороны преодолели самую плотную вражескую систему ПВО.

Зеленский раскрыл детали удара по московскому региону и обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский ответ на российские удары по городам и затягивание войны "вполне справедливы", а украинские дальнобойные средства на этот раз достигли московского региона. Об этом он сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.

Детали

По словам Зеленского, Украина продолжает наносить удары по территории РФ в ответ на агрессию и атаки по украинским населенным пунктам.

Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну

- подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что украинские производители дронов и ракет продолжают работать над усилением оборонных способностей страны.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины и все Силы обороны Украины за результативную работу.

Президент также уточнил: расстояние от государственной границы Украины до целей составило более 500 километров. Он также подчеркнул, что в московском регионе сосредоточена наибольшая концентрация российской противовоздушной обороны.

Концентрация российской ПВО в московском регионе - самая большая. Но преодолеваем

- резюмировал президент.

Напомним

За неделю враг выпустил более 3170 беспилотников и 74 ракеты. В результате обстрелов погибли 52 человека и пострадали 346 гражданских лиц.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Санкции
Война в Украине
Государственная граница Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина